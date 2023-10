Zvolený poslanec za SaS Alojz Hlina podozrieva predsedu KDH Milana Majerského z dohôd s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom v súvislosti so zostavovaním vlády. Majerského podľa Hlinu vydierajú. Líder KDH jeho slová odmieta. Ako podotkol v reakcii, Hlinovo správanie vysvetľuje, prečo je hnutie opatrné vo vzťahu k črtajúcej sa alternatíve voči Ficovej vláde.

Vydieraný Majerský, tvrdí Hlina

„Majerský je vydierateľný a vydierajú ho ľudia, ktorým záleží na tom, aby to dopadlo tak, ako to ide dopadnúť. U Majerského som jeho rizikovosť už dávno naznačoval, teraz to hovorím otvorene,“ napísal na sociálnej sieti Hlina. Vďaka Majerskému podľa neho vychádza Ficovi plán a vzniká jediná možná vláda Smer - Hlas - SNS.

Podľa Hlinu potreboval Fico, aby líder Hlasu-SD Peter Pellegrini nemal plán B, čo zabezpečil Majerský. „Utekal do centrály Smeru, rozprával, ako musí Progresívne Slovensko zásadne zmeniť svoj program, ako aj to, ako ide KDH do opozície,“ komentoval Hlina. Dohoda Fica a Majerského podľa neho obsahuje, že „pustia“ aj niečo okolo interrupcií, presun eurofondov na vyššie územné celky a keď ľudia od predsedu SNS Andreja Danka začnú „blbnúť“, tak zopár poslancov KDH zaberie.

Majerský sa bráni

Majerský tvrdí, že nejestvuje dôvod, pre ktorý by mal byť akokoľvek vydierateľný. „Kúpa pozemku a stavba nášho rodinného domu bola financovaná z mojich úspor, úspor mojej manželky, hypotéky a príjmov mňa ako župana a manželky ako europoslankyne. Dom sme stavali niekoľko rokov,“ uviedol. Reagoval tak na Hlinove slová o svojich majetkových pomeroch.

Predseda KDH nevidí zmysel komentovať ani špekulácie o takzvaných dohodách KDH so stranou Smer. „Pokiaľ ide o tému presunu eurofondov na župy, Fico sa k nej predsa prihlásil sám už v poslednej predvolebnej diskusnej relácii Rádia Slovensko,“ podotkol. Napriek opatrnosti voči črtajúcej sa alternatíve voči Ficovej vláde potvrdil stanovisko predsedníctva, po ktorom platí, že KDH nepôjde do vlády so Smerom.