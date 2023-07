Obchodník Pratik Gupta, ktorého obvinili z toho, že stojí za podvodom s niklom v hodnote 590 miliónov dolárov hádže vinu na nadnárodnú spoločnosť obchodujúcu s komoditami so sídlom v Singapure Trafigura. Na svoju obranu uviedol, že to bol v skutočnosti tento globálny gigant, ktorý podvodnú schému vymyslel a navrhol. Informuje o tom denník Financial Times.

Podľa Guptových obhajcov niektorí zamestnanci Trafigury navrhli obchodovať s inými materiálmi namiesto niklu, pričom doklady k nim predložili veriteľovi Citibank so sídlom v Singapure ako obchody s niklom. „Dohodu o predaji a nákupe niklu, keď v skutočnosti išlo o obchodovanie s iným materiálom, navrhla Trafigura,“ uvádza sa v právnych spisoch. Spoločnosť Trafigura vo februári tvrdila, že sa stala obeťou „systematického podvodu“ spáchaného Guptovou spoločnosťou. Objavila totiž viac ako tisíc kontajnerov obsahujúcich materiály nízkej hodnoty namiesto drahého priemyselného kovu používaného pri výrobe nehrdzavejúcej ocele.

Trafigura vo vyhlásení uviedla, že „Guptovu obhajobu nepovažuje za dôveryhodnú a na svojom tvrdení bude dôsledne trvať“. Prípad otriasol globálnym obchodovaním s komoditami a bude o ňom rozhodovať londýnsky súd.

Trafigura takisto podala svoju žalobu proti širšej skupine obžalovaných a tvrdí, že P. Gupta má „de facto“ kontrolu nad spoločnosťami zainteresovanými v tomto prípade, ktorými sú Spring Metal, Mine Craft a New Alloys Trading. Ten však popiera, že by bol kedykoľvek legálnym kontrolórom ktorejkoľvek z nich. Tieto tri firmy sú uvedené v súdnych záznamoch a na súde budú zastupovať samy seba. Spring Metal a New Alloys popreli obvinenia zo strany Trafigury. Vyjadrenie Mine Craft sa získať nepodarilo.

Po tom, čo ceny niklu po ruskej invázii na Ukrajinu prudko vzrástli, Trafigura pocítila stupňujúci tlak zo strany Citibank, aby v rámci obchodovania s týmto kovom obmedzila svoje aktivity. Odvtedy bolo pre Guptovu spoločnosti čoraz ťažšie včas nakúpiť náklad od Trafigury. Vlani v októbri banka zrušila svoju úverovú linku vo výške 850 miliónov dolárov pre Trafiguru, ktorá sa používala na financovanie dodávok niklu.