Priemyselný park Kechnec pri Košiciach obýva ďalšia firma. Ide o spoločnosť Magna, ktorá otvorila celkovo už piaty závod na Slovensku, píše spravodajský web RTVS.

Výroba v Kechneci zamestnala už „prvých 300 technikov, inžinierov a špecialistov v oblasti elektroniky, elektrotechniky a optiky, dodáva portál. Celkovo by si malo nájsť prácu tisíc ľudí a to do roku 2029.

Náplňou práce závodu budú nielen asistenčné systémy riadenia vozidiel, ktoré slúžia ako podpora vodičov pri bezpečnej jazde, ale medzi výrobkami budú aj technológie pre elektromobily.

Ako ozrejmil František Koľvek, generálny manažér Magna Electronics Slovakia, vo výrobe sú kamerové systémy piatej generácie podporujúce bezpečnú jazdu a v rámci budúcich projektov plánujú produkciu tzv. driving monitoring systémov. Pôjde o integrovanú kameru do spätného zrkadla, „ktorá bude monitorovať vnútorný priestor ako napr. Ospalosť vodiča a taktiež bude prispievať k aktívnej bezpečnosti, čo je nová požiadavka Európskej únie od roku 2024,” vraví Koľvek.

Budúci príchod automobilky Volvo do priemyselného parku Valaliky zatraktívnil aj priemyselný park v Kechneci. Starosta obce Tomáš Konkoly však upozorňuje, že veľmi dbajú na to, aké firmy pustia do parku, „či pustíme nejaký ťažší zdroj znečistenia. Skôr sa zameriavame na tú zelenú výrobu, aby sme si viac-menej nepustili,” uzatvoril Konkoly.