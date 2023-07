Ďalší dvaja veľkí čínski výrobcovia batérií pre elektromobily čoskoro oznámia investície v Maďarsku. Povedal to maďarský minister zahraničia a obchodu Péter Szijjártó. Veľkí čínski výrobcovia batérií prichádzajú do Maďarska kvôli prítomnosti nemeckých automobiliek. Mercedes už napríklad prilákal do Maďarska čínsku firmu CATL, zatiaľ čo čínska spoločnosť EVE Energy postaví závod v susedstve rozostavanej fabriky BMW, uviedla to agentúra MTI.

Szijjártó povedal, že krajina už má zmluvy s ďalšími dvoma výrobcami batérií, ktorí patria medzi desať najväčších na svete. Obe firmy by mali už čoskoro oznámiť svoje investície. Podľa neho by sa tak tento rok mohol príliv zahraničných investícií do Maďarska zdvojnásobiť. Vlani investície predstavovali rekordných 6,5 miliardy eur, tento rok by tak mohli dosiahnuť 13 miliárd eur.

Spolupráca medzi čínskymi výrobcami batérií a západoeurópskymi automobilkami je podľa maďarského ministra nevyhnutnosťou. Varoval pritom, že odpojenie od Číny by európsku ekonomiku zlikvidovalo.

Čína je najväčším obchodným partnerom Maďarska mimo Európskej únie. Tento rok je zatiaľ v Maďarsku najväčším investorom.

Prevažný podiel na vlaňajšom príleve zahraničných investícií mala čínska firma CATL. Tá oznámila, že postaví v Maďarsku najväčší závod na výrobu batérií pre elektromobily v Európe.