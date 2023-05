Spotreba plynu a elektriny v Maďarsku v šesťmesačnom období do polovice apríla výrazne klesla, a to v dôsledku miernej zimy, vládnych opatrení a snahe spotrebiteľov šetriť. Uviedlo to vo štvrtok maďarské ministerstvo energetiky.

Spotreba elektriny sa znížila o 7,5 percenta, respektíve zhruba o 1 900 gigawatt hodín, zatiaľ čo spotreba plynu klesla o 24,5 percenta, čo sú zhruba dve miliardy kubických metrov, uviedla agentúra MTI.

V domácnostiach sa spotreba plynu znížila o 750 miliónov kubických metrov na 2,5 miliardy kubických metrov. Spotreba v priemyselných podnikoch a iných organizáciách klesla takmer o 1,25 miliardy na 3,4 miliardy kubických metrov.

Európska únia sa vlani dohodla na dobrovoľnom 15-percentnom znížení spotreby plynu. Reagovala tak na obmedzovanie dodávok z Ruska súvisiacich s útokom ruských vojsk na Ukrajinu, čo v Európe viedlo k výraznému rastu cien energií.