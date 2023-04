Maďarsko v utorok podpísalo nové dohody o dodávkach ruských energií. To je ďalší dôkaz pokračujúcich diplomatických a obchodných vzťahov krajiny s Moskvou, ktoré vzhľadom na ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine prekvapujú európskych lídrov.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na tlačovej konferencii v Moskve uviedol, že ruský štátny koncern Gazprom súhlasil s tým, že v prípade potreby umožní Maďarsku dovážať zemný plyn nad rámec objemov dohodnutých v dlhodobom kontrakte, ktorý upravil v minulom roku.

Cena plynu, ktorý by sa do Maďarska dostal cez plynovod Turkstream, by bola zastropovaná na 150 eur za meter kubický, uviedol Szijjártó. To je súčasťou dohody, ktorá Maďarsku umožní odloženie platieb za plyn, ak sa trhové ceny dostanú nad túto úroveň.

Cesta šéfa maďarskej diplomacie do Moskvy bola nezvyčajná, keďže väčšina členských krajín Európskej únie sa dištancuje od ruského prezidenta Vladimira Putina pre jeho útok na Ukrajinu a snaží sa zbaviť závislosti od ruských fosílnych palív.

Maďarská vláda intenzívne lobovala v EÚ, aby bola vyňatá z akýchkoľvek sankcií uvalených na ruský plyn, ropu alebo jadrové palivo, a tiež pohrozila vetovaním navrhovaných opatrení EÚ voči Moskve.

Szijjártó je jedným z mála predstaviteľov členských krajín EÚ, ktorí sa od začiatku vojny na Ukrajine stretli s ruskými predstaviteľmi v Moskve. Počas februárovej cesty sa tiež stal prvým vysokým predstaviteľom z krajiny EÚ, ktorý navštívil Bielorusko, odkedy prezident Alexandr Lukašenko, Putinov spojenec, začal v roku 2020 tvrdo zasahovať proti opozícii.

Szijjártó sa počas svojej návštevy Moskvy stretol s ruským vicepremiérom pre energetiku Alexandrom Novakom a šéfom ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom Alexejom Lichačovom. Počas tlačovej konferencie zdôraznil, že prístup k ruským dodávkam energie je pre bezpečnosť Maďarska kľúčová bez ohľadu na politické úvahy vyvolané vojnou.