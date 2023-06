Poslanci maďarského Národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v piatok rokovali o návrhu zákona o kariérnom postupe pedagógov. V tom istom čase sa pred budovou zákonodarného zboru zhromaždilo niekoľko tisíc učiteľov a žiakov, ktorí protestujú proti tomuto zákonu.

Prijatie zákona by znamenalo kolaps školstva

Podľa protestujúcich by prijatie zákona rozvrátilo školstvo, preto chcú jeho zavedeniu zabrániť. V dave demonštrantov sa objavili vlajky opozičných strán, ale aj opoziční poslanci.

„V prípade prijatia zákona by učiteľské povolanie opustilo vyše päťtisíc učiteľov. To nie je ochrana rodiny, dokonca to nie je ani omyl, ale priamo trestný čin. Preč s týmto zákonom! Svojej budúcnosti sa nevzdáme!“ napísali organizátori demonštrácie na Facebooku. Vedenie zákonodarného zboru bez akéhokoľvek zdôvodnenia mimoriadnym rozhodnutím obmedzilo na piatok vstup do budovy parlamentu. Dnu sa dostanú iba zamestnanci a poslanci.

Štatút učiteľov sa zmení

Zvolanie mimoriadnej schôdze Národného zhromaždenia na piatok iniciovala vláda v pondelok. Do jej programu vicepremiér Zsolt Semjén navrhol zaradiť päť legislatívnych návrhov vrátane ostro kritizovaného zákona o kariérnom postupe učiteľov.

Návrh zákona o kariérnom postupe vytvorí podľa ministerstva vnútra základ pre spoločenské a odborné ocenenie učiteľov a ďalšie výrazné zvyšovanie platov. V prípade schválenia zákona sa štatút učiteľov zmení zo štátnych zamestnancov na pracovníkov vo verejnom školstve. Okrem iného sa zákonom mení počet odpracovaných hodín a určí sa aj platový systém, ktorý sa bude odvíjať od výkonu.

Žiadajú stiahnutie kontroverzného zákona

Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na ostatných demonštráciách požadovali aj stiahnutie kontroverzného zákona, ktorý podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a pracovné práva maďarských pedagógov vrátane ich práva na štrajk.