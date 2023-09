Maďarská centrálna banka nezvládla boj s vysokou infláciou, a tak vláda zakročila a pomohla zastaviť rast cien svojimi vlastnými nástrojmi. Uviedol to vo štvrtok Gergely Gulyás, vedúci úradu vlády. To naznačuje, že maďarská vláda zvyšuje tlak na centrálnu banku pre infláciu.

Inflácia v Maďarsku, ktorá v prvom štvrťroku vyvrcholila nad úrovňou 25 percent, v auguste klesla na 16,4 percenta, ale stále je najvyššia v Európskej únii. Očakáva sa, že do decembra sa zníži približne na sedem percent. Vysoká inflácia si vyžiadala veľkú cenu a hrozí, že maďarská ekonomika by mohla skončiť v recesii za celý rok 2023.

Banka podľa vlády nezvláda svoju úlohu

V pondelok sa premiér Viktor Orbán vyjadril k Národnej banke Maďarska (NBH). Uviedol pritom, že „ceny energií a bruselské sankcie posunuli infláciu v Maďarsku na úroveň, s ktorou sa centrálna banka nedokáže vyrovnať". Vláda preto prevzala túto úlohu a zodpovednosť za boj proti inflácii.

Gulyás to vo štvrtok zopakoval. Podľa jeho slov centrálna banka nezvláda svoju úlohu a nedokáže rýchlo obmedziť infláciu, preto vláda v uplynulých mesiacoch urobila maximum, aby inflácia do konca roka klesla na jednociferné číslo. Priemerná inflácia by sa podľa neho mohla v budúcom roku spomaliť na 3,5 percenta až šesť percent.

Na otázku, či to znamená, že by mal guvernér NBH György Matolcsy odstúpiť, Gulyas na štvrtkovom brífingu odpovedal, že tak to nie je. Centrálna banka jeho slová odmietla komentovať. V pondelok však viceguvernér Barnabás Virág povedal, že banka a vláda sú „na rovnakej vlne" v otázke znižovania inflácie.

Hra na obviňovanie zhorší dojem investorov

Matolcsy, ktorého Orban v minulosti označoval za „svoju pravú ruku", ostro kritizoval vládne cenové stropy, ktoré podľa neho zvýšili infláciu o tri až štyri percentuálne body, keďže maloobchodníci sa snažili nahradiť ušlý zisk zvýšením cien iných tovarov.

Maďarská centrálna banka začiatkom týždňa znížila svoju jednodňovú depozitnú sadzbu o sto bázických bodov na 13 percent, čím ukončila svoj cyklus dvíhania úrokov spustený v októbri minulého roka. A sľúbila v nasledujúcich mesiacoch opatrnú politiku v rámci nového cyklu uvoľňovania menovej politiky.

Analytik ING banky v Budapešti Péter Virovácz však upozornil, že spory medzi vládou a centrálnou bankou neveštia nič dobré pre dôveru investorov. „V tejto náročnej situácii hra na obviňovanie len zhoršuje dojem investorov o Maďarsku," vyhlásil a dodal, že to môže naštrbiť dôveru investorov a zvýšiť rizikovú prémiu maďarských aktív.