Maďarská vláda oficiálne predložila novú ponuku na prevzatie medzinárodného letiska v Budapešti a jeho majitelia sa rozhodli začať rokovania. Oznámila to nemecká spoločnosť AviAlliance, ktorá je väčšinovým vlastníkom letiska.

Nákup letiska vláda plánuje už niekoľko rokov, jeho privatizácia bola podľa vlády v rozpore so strategickými záujmami krajiny. V roku 2021 Orbánova vláda predložila nezáväznú ponuku na prevzatie letiska, ale neskôr bol proces zastavený v dôsledku výkyvov na finančných trhoch a vysokej inflácie.

„Môžeme potvrdiť, že maďarská vláda urobila novú oficiálnu ponuku na prevzatie budapeštianskeho letiska,“ povedal pre agentúru Reuters prevádzkovateľ letiska AviAlliance, ktorý v budapeštianskom letisku vlastní podiel 55,44 percenta. Dodal, že súčasní vlastníci letiska sa rozhodli začať oficiálne rozhovory, ktoré zrejme potrvajú niekoľko mesiacov.

Agentúra Bloomberg v utorok s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou uviedla, že maďarská vláda chce v letisku kúpiť 51-percentný podiel prostredníctvom štátnej investičnej spoločnosti, zatiaľ čo zvyšných 49 percent by mal prevziať iný letiskový operátor.

Maďarský minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy v júni uviedol, že vláda by letisko chcela prevziať spoločne so „spriateleným spoluinvestorom“ a že rokuje s viacerými prevádzkovateľmi letísk, z ktorých jeden sídli v Katare. Spoluinvestor by podľa ministra mohol letisko po prevzatí prevádzkovať.

Budapeštianske letisko bolo sprivatizované v roku 2005 a štát v ňom odvtedy nemá žiadny podiel. Po dvoch rokoch veľkých strát spôsobených pandémiou letisko za minulý rok vykázalo čistý zisk 76,6 milióna eur.