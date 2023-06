Maďarská vláda chce znovu získať majoritný podiel v medzinárodnom letisku v Budapešti. Hľadá spoluinvestora, ktorý by po akvizícii letisko prevádzkoval. Povedal to vo štvrtok maďarský minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy. Vláda podľa neho teraz rokuje s viacerými prevádzkovateľmi letísk, z ktorých jeden sídli v Katare. Transakciu chce Budapešť uzavrieť do konca tohto roka.

Od nástupu premiéra Viktora Orbána k moci v roku 2010 jeho vláda posilnila vlastníctvo štátu v sektore energetiky, bankovníctva, telekomunikácií a médií. Nákup letiska plánuje už niekoľko rokov, jeho privatizácia bola podľa vlády v rozpore so strategickými záujmami krajiny. V roku 2021 Orbánova vláda predložila nezáväznú ponuku na prevzatie letiska, ale neskôr bol proces zastavený. Tento rok vo februári sa kabinet k plánu vrátil a rokovaniami poveril Nagya.

„Štát by rád kúpil letisko spoločne so spriateleným spoluinvestorom, ktorý by mohol letisko tiež prevádzkovať,“ povedal maďarský minister pre hospodársky rozvoj na brífingu.

Najväčším akcionárom budapeštianskeho letiska je spoločnosť AviAlliance s podielom 55,44 percenta. Jej majiteľom je kanadská spoločnosť Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), ktorá spravuje dôchodkové investície, hlavne zamestnancom štátnej správy, a ktorá je v tomto ohľade jednou z najväčších v Kanade. Singapurská firma GIC Special Investments vlastní v letisku 23,33 percenta a kanadská Caisse de dépôt et placement du Québec má podiel 21,23 percenta.

Spoločnosť AviAlliance vo štvrtok uviedla, že maďarská vláda nedávno potvrdila, že má o letisko stále záujem. V e-maili agentúre Reuters firma napísala, že sa v letisku považuje za dlhodobého investora. Vzhľadom na svojich akcionárov však musí zvážiť akúkoľvek ponuku. AviAlliance drží podiely v piatich letiskách, vrátane Hamburgu, Düsseldorfu či Atén.

Maďarské letisko sprivatizovali v roku 2005 a štát v ňom odvtedy nemá žiadny podiel. Po dvoch rokoch veľkých strát spôsobených pandémiou vykázalo budapeštianske letisko za minulý rok čistý zisk 76,6 milióna eur.