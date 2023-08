Maďarská vláda vo štvrtok navrhla Európskej únii, aby predĺžila zákaz dovozu ukrajinského obilia aj po 15. septembri. Uviedol to vedúci úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Niektoré stredoeurópske, respektíve východoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora.

V prípade, ak EÚ toto opatrenie nepredĺži, Maďarsko podľa Gulyása bude po jeho vypršaní pokračovať v jeho uplatňovaní aj samostatne. Zároveň však vyjadril očakávanie, že k rovnakému kroku pristúpia aj ďalšie krajiny. Takýto úmysel už koncom júla avizovalo Poľsko, kde dovoz ukrajinského obilia na jar viedol k poklesu cien a vyvolal protesty poľnohospodárov.

Kritika koridoru solidarity

Šéf úradu maďarskej vlády sa potrebu ďalšieho predĺženia zákazu snažil vo štvrtok zdôvodniť tvrdením, že „likvidácia poľnohospodárstva krajín susediacich s Ukrajinou nie je prejavom európskej solidarity".

Gulyás poznamenal, že zavedenie takzvaného „koridoru solidarity" zo strany EÚ spôsobili zvýšenie dovozu ukrajinského obilia zo 40-tisíc až 50-tisíc ton ročne v období pred vojnou na 250-tisíc ton mesačne v roku 2023.

„Problémom je, že pravidlá EÚ prinútili k uplatňovaniu solidarity len susedné krajiny Ukrajiny, a nie celé európske spoločenstvo," domnieva sa vedúci úradu maďarskej vlády. Maďarsko, Bulharsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko sa preto podľa neho rozhodli „uzatvoriť svoje hranice pre ukrajinské obilie".