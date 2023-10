Jej otec inžinier verí, že informatika by sa na školách mala vyučovať popri iných základných predmetoch. Keď mala Prandžali Avaštiová sedem rokov, začala sa na jeho podnet venovať programovaniu. Keď mala 11 rokov presťahovala sa s rodinou z Indie na Floridu. Jej zvedavosť v oblasti IT v Spojených štátoch prekvitala, pretože mohla chodiť na hodiny informatiky a súťažiť v matematike, uvádza Insider.



V trinástich rokoch už stážovala v univerzitných výskumných laboratóriách, kde popri štúdiu na strednej škole pracovala na projektoch strojového učenia. Mladá dievčina si uvedomovala, aké ťažké je nájsť vo vyhľadávačoch presne to, čo potrebujete. Začala premýšľať, ako by tento problém mohla vyriešiť AI. To bol základ pre jej spoločnosť Delv.AI, ktorá využíva strojové učenie na extrakciu údajov a odstránenie dátových odchýlok.



V roku 2021 sa zúčastnila konferencie Miami Hack Week, kde stretla Lucy Guoovú a Davea Fontenota, ktorí založili firmu Backend Capital. Zobrali si ju pod 12-týždňový patronát výmenou za malý podiel v jej budúcej spoločnosti. „Rodičia mi povedali, že by som mala využiť príležitosť,“ povedala P. Avaštiová. Beta verziu pre Delv.AI spustila na Product Hunt, platforme pre ľudí na bezplatné zdieľanie softvéru. Bolo to v deň jej narodenín, práve keď dovŕšila 15 rokov.



Počiatočná investícia na začiatku roka 2022 stačila na to, aby zamestnala prvého inžiniera a pracovala na životaschopnom produkte. Vytvorila si silné prepojenie v AI komunite a jej úspech na Product Hunt naberal na sile. Celkovo už vyzbierali 450-tisíc dolárov z kombinácie fondov, jej firma má v súčasnosti hodnotu okolo 12 miliónov dolárov.



Mladá úspešná podnikateľka zvažuje aj vysokú školu, aby sa naučila obchodné zručnosti, prípadne študovala právo a psychológiu, ale to pre ňu teraz nie je priorita. Kľúčová je podľa nej komunikácia v rámci tímu, keďže kolegovia sú poväčšine straší. „Ako mladá zakladateľka musím mať jasno v komunikovaní poslania spoločnosti a pripomínať všetkým, že musíme spolupracovať na diaľku,“ povedala.



Zistila, že keďže je mladá, ľudia jej skôr pomáhajú, odpovedajú na otázky. Ale niekedy sa pozerajú aj cez prsty – doslova a do písmena –, keď sa snažia prísť na to, čo chce. „Snažím sa mať jasný cieľ a povedať presne, čo chcem, to pomáha,“ dodala s tým, že podnikatelia jej typu majú čo do činenia so záplavou nových produktov AI; konkurencia je podľa nej vraj šialená.