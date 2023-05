Američanka Precious Priceová si v roku 2020 na zadnom dvore svojho domu postavila menší domček o rozlohe 27,5 metra štvorcového. Stálo ju to iba zhruba 35-tisíc dolárov (32,4-tisíca eur).

V súčasnosti v tomto domčeku žije a platí zaň presne nula dolárov. Svoj hlavný dom totiž prenajíma hosťom a peniaze používa na pokrytie hypotéky, dani z nehnuteľnosti či účtov za vodu a elektrinu. O svoj príbeh sa Priceová podelila s portálom CNBC.

Prvé kroky netreba podceniť

Malé domčeky sú v Spojených štátoch čoraz obľúbenejšie. Dopracovať sa k nim nie je vždy jednoduché. Priceová odporúča v prvom rade zistiť, či na vašom pozemku môže takáto stavba vôbec vyrásť. Ak áno, tak sa treba informovať, aké rozmery sú podľa predpisov povolené.

V druhom rade by ste mali poznať svoje finančné možnosti. Priceová si nechala vyplatiť podiely v hodnote 8,5-tisíc dolárov a zvyšok potrebnej sumy čerpala prostredníctvom kreditných kariet. Ako ďalšie možnosti uvádza refinancovanie úveru, stavebné sporenie či hypotéku.

Keď máte tieto dve otázky vyriešené, môžete začať uvažovať nad konkrétnym domčekom. Do úvahy musíte zobrať interiér i exteriér. Najdrahšou možnosťou sú domčeky, ktoré treba postaviť od nuly. Lacnejšou alternatívou sú hotové domčeky. Priceová si vybrala prístrešok od firmy Liberty Storage Solutions, ktorého súčasťou boli už aj dvere, okná a základ pre osvetlenie.

Z chýb sa poučila

Výhodou hotových domčekov je, že navrhovanie interiéru je relatívne jednoduchou záležitosťou. Priceová si ten svoj vytvorila prostredníctvom online platformy, kde si sama určila rozmiestnenie nábytku či kuchynských spotrebičov.

Svoj návrh radí ukázať minimálne piatim rôznym stavebným firmám. Od každej si pýtajte čo najpresnejší odhad nákladov. Nezabudnite im povedať, o aký typ materiálu máte záujem.

Pri rozhodovaní nehľaďte iba na cenu. Vypýtajte si fotky a prečítajte si recenzie na internete. Ak si vyberiete zle, môže vás to stáť peniaze navyše, varuje Priceová. Vie o čom hovorí, pretože sa jej to stalo a bola to podľa nej tá najviac frustrujúca časť celého procesu.

Než sa do nového domčeka nasťahujete, mali by ste ho aspoň na nejaký čas prenajať. Priceová tak urobila a zarobila naspäť takmer celých 32-tisíc dolárov, ktoré minula na jeho výstavbu.