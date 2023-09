Americká kultúra podnecuje ľudí, aby mali veľké sny a vynikali. Ak sa im to nepodarí, môžu mať pocit, že v živote zlyhali. Podľa Shirley Hodesovej, ktorá tento mesiac oslávila svoje 107. narodeniny, je to nonsens.

„Nie každý si dokáže splniť sny,“ povedala pre portál CNBC. Ak chce byť človek v živote šťastný, najmä keď je starší, musí sa sústrediť aj na iné aspekty než len na šťastie. Môže sa napríklad snažiť vo všetkom hľadať to dobré, nerobiť si starosti so situáciami, ktoré nevie ovplyvniť, či byť vďačný za to, čo má.

„Musíte byť spokojný s tým, kým ste, a s tým, čo od seba môžete očakávať,“ poradila čitateľom Hodesová. Rozvíjanie tohto druhu myslenia si podľa nej vyžaduje isté úsilie, no má to svoje výhody. Pozitivita je spájaná s dlhším a zdravším životom. Tu sú jej dva tipy na šťastný život:

1. Radosť z maličkostí

Hodesová je nízka žena, horšie už vidí i počuje a pohybuje sa pomaly. Jej oči aj napriek tomu žiaria a sú plné zvedavosti. Vďaka načúvaciemu zariadeniu zas dokáže bez problémov komunikovať s ostatnými rezidentmi domu dôchodcov, v ktorom žije. Niektorí z nich sú síce aj o 20 rokov mladší, no ani oni nemajú toľko energie čo Hodesová.

V rámci svojho vnímania sveta sa nesústredí na to, čo majú iní ľudia, ale viac na tie aspekty života, za ktoré je vďačná. Vďaka tomu nepozná žiarlivosť či závisť a dennodenne sa teší z maličkostí. Radosť jej robí počúvanie audiokníh, prechádzky, filmy alebo kopček zmrzliny po večeri. Najdôležitejšia zo všetkého je pre ňu rodina.

So svojou jedinou žijúcou sestrou, 103-ročnou Ruth Sweedlerovou, si pravidelné volá a dcéra ju v domove navštevuje niekoľkokrát týždenne.

2. Pozitívne myslenie

„Niektorí ľudia sa jednoducho sústreďujú na situácie, ktoré sa nevyvíjajú podľa ich predstáv,“ povedala Hodesová. Podľa nej sa treba, naopak, zamerať najmä na pozitíva. Keď si Hodesová uvedomí, že začína myslieť negatívne, tak svoje myšlienky a akýsi vnútorný kompas presmeruje. Pripomína si, že každý človek na svete má za sebou situácie, ktoré mu nevyšli tak, ako si predstavoval. Dôležitá ja v týchto prípadoch odolnosť a schopnosť vedieť si prispôsobiť sny a myšlienky.

Aj bývalý americký prezident Barack Obama a autor Jay Shetty odporúčajú pozitívne myslenie. Pre Shettyho si pozitivita vyžaduje bojovať proti túžbe porovnávať sa, sťažovať sa a kritizovať sám seba i ľudí navôkol. Tieto myšlienky považuje za „rakovinu mysle“. Obama si zas pripomína, že situácia by mohla byť vždy aj horšia a tento prístup už desaťročia vyznáva aj Hodesová.