Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka naďalej komunikuje na všetkých úrovniach s predstaviteľmi strán, ktoré by mohli zložiť štvorkoalíciu. Potvrdil to v utorkovom vyjadrení.

Všetko podľa neho aktuálne stojí na strane Hlas-SD, ktorá sa má vyjadriť k ponuke progresívcov.

„(Peter Pellegrini) má verejnú ponuku stať sa premiérom. Dostal ponuku, ktorá by stranu Hlas v budúcej vláde postavila na roveň PS, počtom aj silou ministerstiev. Tlmočili sme mu dokonca aj ochotu rokovať o obsadení ministerstva vnútra, napríklad o scenári, že post by obsadila iná koaličná strana ako PS a Hlas, alebo niektorá z nezávislých osobností, na ktorej by bola v štvorkoalícii zhoda,“ priblížil Šimečka.

Pellegrini podľa lídra PS prisľúbil reakciu na ponuku. Ako poznamenal líder PS, zostáva veriť, že predošlé rozhovory myslel líder Hlasu úprimne a využije čas, aby rokoval aj s predstaviteľmi štvorkoalície.

Veľký posun sa podľa šéfa PS podaril aj v rokovaniach s KDH. „Som si istý, že s KDH by sme sa vedeli dohodnúť a boli by sme stabilnou súčasťou možnej štvorkoalície. Aj včera sme mali s pánom Majerským konštruktívne stretnutie, z ktorého bola jasná ochota ďalej rokovať aj s Petrom Pellegrinim,“ doplnil.

Poverenie na zostavenie vlády má predseda víťaznej strany vo voľbách Smer-SD Robert Fico. Podľa doterajších informácií, rokuje najmä s Hlasom a SNS. Predsedníctvo KDH spoločnú vládu so Smerom odmietlo, o téme má rokovať ešte Rada KDH. Neformálne rokovania vedie aj PS. Vytvoriť by chcelo štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS.