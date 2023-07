Areál v bratislavskom Ružinove pri Hraničnej ulici, ktorý má rozlohu 3,6 hektára, čakajú zmeny. V lukratívnom brownfielde zbúrajú staré haly a developer YIT plánuje postaviť nielen desiatky bytov, ale aj hotel, píšu Hospodárske noviny.

Vlastníkom pozemkov je spoločnosť Asset, ktorá sa zaoberá prenájmom vlastných nehnuteľností či financovaním rôznych projektov. V rámci areálu neďaleko Prístavného mosta zatiaľ padlo len rozhodnutie o zbúraní starých budov. Developer bude však pre novú výstavbu potrebovať aj zmenu územného plánu, o ktorú už požiadal.

Ak pôjde všetko podľa plánu, tak o dva a pol roka by mal pribudnúť v mestskej časti Ružinov „polouzavretý mestský blok, ktorý bude tvoriť bytový dom so šiestimi plnohodnotnými a s jedným ustúpeným podlažím a 92 bytmi a tiež hotel so 72 ubytovacími jednotkami,“ píše ekonomický portál a dodáva, že v areáli by mali vyrásť aj priestory pre obchody a občiansku vybavenosť či podzemné garáže.