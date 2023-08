Ruská ropná spoločnosť Lukoil žiada ruské úrady o povolenie odkúpiť až 25 percent svojich akcií od zahraničných investorov so zľavou najmenej 50 percent. Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na svoje zdroje. Podnik sa k veci odmietol vyjadriť. Podľa výpočtov agentúry Reuters zodpovedá 25 percent kapitálu Lukoilu približne 173 miliónom akcií, ktoré majú teraz trhovú hodnotu okolo 1,1 bilióna rubľov (asi 10,75 miliardy eur).

Akcie firmy po správe stúpli na 18-mesačné maximum, okolo 16:45 SELČ si na burze v Moskve pridávali vyše päť percent. Firma plánuje odkúpenie platiť zo zahraničných účtov skupiny, čím by sa vyhla ruskému devízovému trhu. Transakcia by tak nemala zvýšiť tlak na pokles kurzu rubľa, čo by mohlo zvýšiť šance na získanie súhlasu ruských úradov.

Obmedzenia pre zahraničných investorov

Ruské ministerstvo financií na konci minulého roka oznámilo, že investori z takzvaných nie priateľských krajín môžu predať svoje ruské aktíva za polovičnú či nižšiu cenu. Po ruskej invázii na Ukrajinu a následných sankciách Západu prišlo mnoho zahraničných investorov o možnosť obchodovať s ruskými cennými papiermi. Niektorí z nich sú podľa agentúry Reuters pripravení tieto aktíva predať aj so zľavou.

Ponuka Lukoilu prichádza po podobnom kroku ruského maloobchodného reťazca Magnit, ktorý odkúpenie svojich akcií dokončil na začiatku augusta. Magnit vzhľadom na silný dopyt zahraničných investorov po zverejnení ponuky objem pôvodnej ponuky strojnásobil.

Medzi desať najväčších investorov Lukoilu patria podľa údajov spoločnosti Refinitiv štyri divízie spoločnosti Blackrock s celkovým podielom 2,18 percenta akcií. V prvej desiatke sú ďalej spoločnosti GQG Partners (0,39 percenta), Geode Capital Management (0,19 percenta) a Pictet Asset Management s podielmi (0,16 percenta).

Lukoil bude musieť odviesť do štátneho rozpočtu približne desať percent konečnej sumy transakcie, ako požadujú úrady, pripomína Interfax.