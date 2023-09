V roku 2017 rozpútal na internete vášne po tom, čo povedal, že mileniáli si nemôžu dovoliť vlastné bývanie, pretože si kupujú drahé avokádové toasty. Teraz sa vracia späť s ďalším kontroverzným vyhlásením.

Reč je o šéfovi austrálskej realitnej spoločnosti Gurner Group Timovi Gurnerovi. Ten nedávno povedal, že zamestnanci by si mali uvedomiť, že oni pracujú pre svojich šéfov, nie naopak. A pripomenúť by im to chcel aj prostredníctvom vyššej nezamestnanosti, píše Business Insider.

Ukázať, kto je tu pánom

„Problémom je, že sa ľudia cez pandémiu rozhodli, že sa im už nechce toľko pracovať. Poberajú vysoké platy, ale veľa nepracujú. A to by sa malo zmeniť,“ vyhlásil Gurner.

To, čo Gurner podľa vlastných slov vníma ako „aroganciu“, by na pracovnom trhu riešil vyššou nezamestnanosťou.

„Potrebujeme nárast nezamestnanosti, podľa mňa aj o 40 či 50 percent. Hospodárstvo musí pocítiť bolesť a ľuďom je potrebné pripomenúť, že oni pracujú pre svojich zamestnávateľov, nie naopak,“ povedal.

V posledných rokoch zaznamenal trh práce prakticky na celom svete žiadosti o zmenu, či už v podobe vyšších platov alebo lepších pracovných podmienok. Avšak niektorí ľudia na vysokých pozíciách, Gurnera nevynímajúc, sa proti tomu rozhodli bojovať. Jednou z obľúbených metód, ako dokázať svoju silu, je napríklad prikázať zamestnancom vrátiť sa do kancelárií.

„Došlo k systematickej zmene, keď si zamestnanci myslia, že zamestnávatelia môžu byť radi za to, že ich majú. Tento postoj musíme zničiť,“ doplnil Gurner.

Veľký šéf, malý zamestnanec

Reakcie na jeho vyhlásenie na seba nenechali dlho čakať.

„Niektorí z najhorších ľudí na svete sa stávajú čoraz arogantnejší,“ napísal jeden používateľ na sociálnej sieti X. „Prečo neodíde zo svojej pozície a neurobí prvý krok k nárastu nezamestnanosti?“ doplnil ho ďalší.

Na Gurnerove výroky zareagovala aj členka americkej Snemovne reprezentantov Alexandria Ocasiová-Cortezová: „Iba ďalšia pripomienka toho, že šéfovia veľkých spoločností si zdvihli platy tak vysoko, že rozdiely medzi nimi a platmi zamestnancov sú v súčasnosti na historicky najvyššej úrovni“.

Vlani vyšlo najavo, že platy šéfov spoločností zastúpených v indexe S&P 500 sú v priemere 272-krát vyššie, než sú platy ich zamestnancov, pričom hodinová mzda v Spojených štátoch klesla už druhý rok po sebe.

Majetok Tima Gurnera sa podľa denníka Australian Financial Review odhaduje na 912 miliónov dolárov.