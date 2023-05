Čo vás priviedlo k myšlienke podnikať s McDonald’s?

Už po vysokej škole som sa zaoberal myšlienkou, ako získať nejakú franšízu, mať vlastné podnikanie a zároveň byť súčasťou úspešného celku. Po vysokej škole to nevyšlo, ešte na to nebol správny čas. Stal som sa na dlhé roky súčasťou korporátneho sveta a neskôr som si v určitej fáze života zase položil otázku, čo ďalej. V roku 2021 som sa preto vrátil k myšlienke z mladosti, kontaktoval McDonald’s a absolvoval som všetky kroky výberového procesu, tréningu, až po získanie licencie. Takže u mňa je to vyústenie niečoho, čo som začal v rámci túžby mať ten pocit už veľmi veľmi dávno.



Prečo vás lákala práve franšíza?

Túžil som podnikať a niečo budovať. Som narodený v roku 1981, čiže svet som začal vnímať niekedy tesne po Nežnej revolúcii a po rozdelení Československa. Začalo tu vznikať podnikateľské prostredie a pri pohľade na Západ som videl, čo znamená, keď to funguje. Chcel som byť súčasťou niečoho takého.

Už po vysokej škole bol McDonald’s jednou zo značiek, o ktorej som uvažoval a zdala sa mi vtedy veľmi príťažlivá. Mal som ten „wow“ pocit, cítil som, že je to love brand.

Ako?

Kedykoľvek som vstúpil do reštaurácie McDonald‘s, to sa ani nedá opísať – skrátka, bola tam prítomná nejaká vnútorná radosť. A pri predstave, že by som s takou radosťou vošiel do reštaurácie a ona by bola ešte aj moja... to bolo nepredstaviteľné.



Aj pre túto vlastnú skúsenosť dnes verím, že sem zákazník prichádza aj za zážitkom. Pretože ten úsmev a pocit radosti, ktorý som v sebe cítil ešte ako malý chalan, dnes vidím aj na tvárach našich zákazníkov.



Vďaka čomu toto McDonald’s dokáže?

To bude kombinácia viacerých faktorov. McDonald’s to robí dlhodobo, svoj systém zdokonaľoval desiatky rokov. Detské menu sa volá Happy Meal a napojenie na pocit šťastia je neodškriepiteľný. Navyše reštaurácie sú moderné, je tu rýchla obsluha, receptúry jedla sú prepracované. A nemôžeme opomenúť ani intenzívny marketing a imidž, ktorý si firma budovala veľa dekád. Je to teda kombinácia silnej značky s dlhodobom silným marketingom, zážitkom, príjemným prostredím a dobrým jedlom. Je to skvelý mix ingrediencií, ktorý sa však veľmi ťažko kopíruje.



Tréning ste začali približne mesiac po začiatku vojny na Ukrajine. Mali ste obavy o budúcnosť?

Určitá opatrnosť je na mieste vždy, človek by nemal ísť do vecí bezhlavo. Inflácia, makroekonomický vývoj a geopolitický vývoj nie sú nič, čo by kohokoľvek tešilo, mňa nevynímajúc. Keď sa pozerám na silu značky McDonald’s a na všetko, čo za posledné desaťročia prežila, koľko rôznych inflačných tlakov, šokov a ropných kríz v minulom storočí prekonala a vyšla z nich silnejšia... Práveže som si povedal, že v ťažších časoch je lepšie byť súčasťou silnej značky, akou je aj McDonald’s. Silnejší hráči si dokážu svoje postavenie na trhu udržať alebo ho posilniť.



Čo ste si do riadenia reštaurácie priniesli z korporátneho sveta?

Mal som šťastie na veľmi dobré profesijné skúsenosti, ktoré ma mnoho naučili. V rámci korporátneho sveta som bol na vrcholových manažérskych pozíciách veľmi silných firiem vo svojom segmente. Tým, že som dlhodobo pôsobil v maloobchode som sa veľa naučil o zmýšľaní spotrebiteľa. Viedol som veľké tímy, niekedy to boli až tisícky ľudí, vďaka čomu som pochopil nevyhnutnosť vzťahu so zamestnancami. Sú to totiž práve ľudia, ktorí tvoria firmy.

Aký ste šéf?

Keby ste sa spýtali mojich kolegov a kolegýň v reštaurácii, ale aj v predošlých zamestnaniach, myslím, že by povedali, že som šéf, ktorý veľa vyžaduje, ale je férový a podporujúci a v každom prípade dbá na to, aby ľudia vedeli, na čom sú, aby v tíme fungovala komunikácia. A, v neposlednom rade, aby tím dosahoval výsledky, lebo o to vo finále ide.



Reštauráciu vo Zvolene prevádzkujete ešte len niekoľko týždňov. Máte z niečoho obavy?

Rešpekt mám pred tým, aby sme sa vedeli dostatočne flexibilne prispôsobovať tomu, čo sa bude diať na trhu. Mám však vieru, že budeme. McDonald’s už x-krát v minulosti dokázal, že vníma, ako sa trh mení a je väčšinou prvý, ktorý sa mu prispôsobí. To nám dáva náskok a postupne ho zväčšuje.



Pochádzate z Bratislavy a hoci ste prežili časť života aj v zahraničí, ako sa pozeráte na sťahovanie do Zvolena? Predsa len je to iné ako žiť mimo domova vo väčších mestách.

Je to hodinu a pol do Bratislavy, ktorú ešte stále nazývam domovom, ale zároveň spoznávam aj tento kút Slovenska. Dohodli sme sa, že sa presťahujeme. Rozhovory, ktoré tomu predchádzali neboli najľahšie, ale zhodli sme sa, že ideme o 200 kilometrov ďalej.



Deti sú ešte malé, riešenie sme hľadali s manželkou. Neviem si predstaviť, že by som bol víkendovým manželom a otcom, som jej preto vďačný, že toto rozhodnutie prijala. Myslím, že to bolo preto, lebo zo mňa cítila, že je to niečo, po čom veľmi túžim a spravila kompromis.



S akou najväčšou výzvou ste sa v McDonald’s doteraz stretli?

Vyčistiť o pol druhej ráno v rámci nočného tréningu fritézy tak, aby to bolo dobré a vydržať v tom „skafandrovom“ obleku. Uvedomujem si, že je to odľahčená odpoveď, ale v rámci tréningu som zažil situácie, ktoré boli pre mňa mimoriadne náročné. Stálo mi to však za lepšie pochopenie toho, čím naši ľudia prechádzajú a čo robia reálne každú noc. Cením si, že som si to zažil, pretože odvtedy vnímam ich prácu inak.



Výzvou však určite bolo aj to finálne rozhodnutie. Absolvujete skoro ročný tréning, a keď v nejakom momente dostanete ponuku na kúpu reštaurácie, je dobré, ak sedíte (smiech). Nie je jednoduché to celé vstrebať a naozaj spraviť to rozhodnutie. Verím tomu? Bude mať tá investícia návratnosť? Idem to toho naozaj s plnou vervou? Bol to moment, keď som sa musel párkrát zhlboka nadýchnuť. Ale vôbec neľutujem, ako som sa rozhodol, práve naopak! Hovorím to po prvom mesiaci, ale ak sa ma spýtate po roku, pevne verím, že tá odpoveď bude rovnaká.