V Ľubovnianskej nemocnici zrekonštruovali priestory Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM-ARO). Na obnovu aj interiérové vybavenie vrátane lôžok išiel takmer jeden milión eur. Nemocnica projekt financovala z vlastných zdrojov.

Vynovené priestory

Ako agentúru SITA informoval jej riaditeľ Peter Bizovský, v pondelok sa tam realizuje ešte posledné testovanie vzduchotechniky. Pacientov budú do vynovených priestorov umiestňovať od budúceho pondelka.

S prácami na oddelení sa začalo vlani v lete. Termín odovzdania zrekonštruovaných priestorov však posunuli o niekoľko týždňov neskôr, navýšená bola aj pôvodná cena diela, a to z takmer 895-tisíc eur na takmer 993-tisíc eur. Dôvodov bolo podľa riaditeľa niekoľko.

„Počas rekonštrukcie sme trocha menili usporiadanie hlavnej miestnosti, ktorú sme nechali zväčšiť. Keďže to išlo na úkor ďalšej priečky, bolo ešte potrebné statické posúdenie. Okrem toho bol celý strop spevňovaný,“ opísal.

Plán s novým oddelením paliatívnej medicíny

Problém boli podľa jeho slov aj s dodávkou niekoľkých potrebných komponentov. Najvýznamnejšie navýšenie ceny predstavovala elektroinštalácia. Ako ďalej vysvetlil Bizovský, pri kompletnej projektovej dokumentácii vznikli ďalšie požiadavky na záložné zdroje či umiestnenie vzhľadom na navýšenie počtu lôžok a väčšie množstvo elektroniky. Práce v rámci tohto projektu boli podľa riaditeľa realizované už aj v zmysle predpokladaných ďalších investícií.

V budúcnosti plánujú v nemocnici vybudovať nové oddelenie paliatívnej medicíny, ide o niekoľko miliónový projekt. Prostriedkami naň zatiaľ nemocnica nedisponuje, potrebné finančné krytie musí hľadať.

„Máme stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu s rozpočtami, realizačný projekt. Stroskotalo to na tom, že v Pláne obnovy v položke kamenné hospice taký objem peňazí nebol vyčlenený. Ľubovnianska nemocnica túto projektovú dokumentáciu ale má pripravenú, ak budú iné projekty z európskych peňazí, vieme sa do toho zapojiť,“ priblížil Bizovský.

Energetické projekty

Nemocnica sa však bude uchádzať o päť miliónov eur z Plánu obnovy na rekonštrukciu ďalších častí, dovybavenie, ale aj opatrenia smerujúce k energetickej úspore.

„Ak by sa nám podarilo peniaze získať, išli by sme do realizácie energetických projektov, zamerali by sme sa na fotovoltiku, tepelné čerpadlá, keďže sa chceme troška energeticky osamostatniť,“ dodal riaditeľ.

Ľubovnianska nemocnica, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre takmer 53-tisíc obyvateľov okresu Stará Ľubovňa. Dvadsaťšesťpercent pacientov predstavujú obyvatelia mimo spádovej oblasti nemocnice.

Ročne odhospitalizuje priemerne 12-tisíc pacientov, ambulantne vyšetrí približne 80-tisíc pacientov a vykoná viac ako 200-tisíc laboratórnych, diagnostických a rehabilitačných výkonov. Spoluzakladateľmi nemocnice sú Prešovský samosprávny kraj (70 percent) a mesto Stará Ľubovňa (30 percent).