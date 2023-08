Export ukrajinského obilia cez lotyšské prístavy je možným scenárom. Uviedol to lotyšský minister poľnohospodárstva Didzis Šmits. Konštatoval, že vývoz cez baltský koridor nie je ľahkou úlohou a transport obilia do Lotyška bude veľkou výzvou pre logistiku, ale nie je nemožný.

Didzis Šmits poukázal na to, že hlavným problémom je rozdielny rozchod železničných tratí, ale náklad sa podľa neho môže rýchlo preložiť z jedného vlaku do druhého. „Určite to musíme vyriešiť. Je jasné, že to bude zložité a drahé, ale ak nie sú iné riešenia, tak koridor cez pobaltské štáty je riešením," dodal minister.