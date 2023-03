Na trhovisku by mal byť oddelený tovar z vlastnej produkcie od kúpeného tovaru. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania. Návrh predložil nezaradený poslanec Patrick Linhart.

„Správca trhoviska by mal organizačne rozdeliť trhovisko, tržnicu a priestor pre príležitostný trh tak, že bude viditeľne označený priestor, kde sa predávajú výrobky len z vlastnej produkcie a výrobky získané nákupom alebo iným spôsobom od inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,“ spresnil predkladateľ v návrhu novely zákona. Za nedodržanie ustanovení zákona sa navrhuje sankcia do výšky až 8-tisíc eur.

Cieľom návrhu zákona má byť vytvorenie lepších podmienok pre lokálnych pestovateľov a predaj ich výrobkov z vlastnej produkcie a rozlíšenie týchto pestovateľov ovocia a zeleniny od nepestovateľov, teda iba predajcov komodít, ktoré sú získané nákupom alebo iným spôsobom od inej fyzickej alebo právnickej osoby.