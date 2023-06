Limity, v rámci ktorých sa pohybuje Štátny fond rozvoja bývania pri poskytovaní úverov, sa zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania poslanca Miloša Svrčeka, ktorý Národná rada definitívne schválila.

Konkrétnu výšku úverov a limitov, ktoré budú platiť od 1. januára, stanoví vykonávací predpis. Schválenie právneho predpisu je podľa predkladateľa dôležité pre plynulý rozbeh čerpania nových eurofondov a stimulovanie zelených opatrení pri obnove bytových domov.

Novela zároveň reaguje na nové podmienky, ktoré Európska únia spojila so zdrojmi, ktoré majú byť využité na obnovu budov. Cieľom opatrení je znížiť potrebu energií pri bytových budovách. Novými podmienkami je, že sa skúma potreba primárnej energie budovy a limit, ktorý je potrebné dosiahnuť, je minimálne 30 percent úspory primárnej energie.

Ak by bytová budova docielila 30 percent úsporu primárnej energie a nainštalovala by si obnoviteľný zdroj, mohla by získať možnosť 30 percent odpustenia úveru.

Poslanci schválili novelu s pozmeňujúcimi návrhmi Svrčeka a Karola Kučeru. V rámci podmienok, komu možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu, sa namiesto podmienky veku žiadateľov do 35 rokov určuje podmienka maloletého dieťaťa vo veku najviac šesť rokov. Podmienkou je, aby obaja rodičia a dieťa žili v spoločnej domácnosti.

Cieľom je podpora nadobudnutia vlastného bývania rodinou s maloletým dieťaťom.

Dvaja žiadatelia, ktorí nadobudnú byt do podielového spoluvlastníctva, budú za dlh zodpovedať spoločne a nerozdielne. Schváleným pozmeňujúcim návrhom Svrčeka sa tiež zavádza možnosť fondu overovať si údaje súvisiace s príjmom žiadateľa evidované v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to aj bez súhlasu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.