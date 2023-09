Lietadlo leteckej spoločnosti Swiss v sobotu letelo z Zürichu do Bilbaa bez jedinej batožiny na palube. Prepravca najprv hodinu čakal, či sa nájde potrebný pozemný personál. Keď sa tak nestalo, do Španielska odletel len so 111 cestujúcimi a ich kufre nechal vo Švajčiarsku, napísala agentúra AFP.

Spoločnosť Swiss zabezpečovala let pre ďalšiu dcérsku spoločnosť nemeckej Lufthansy Edelweiss. Lietadlo malo meškanie hodinu a pol už v Zürichu, v Bilbau potom cestujúci čakali ďalšie dve hodiny na svoju batožinu. Na palube nebol žiadny švajčiarsky personál, ktorý by im vysvetlil, čo sa deje, napísal server Blick.

„Chýbal pozemný personál. Z prevádzkových dôvodov sme sa rozhodli let uskutočniť bez batožiny, inak by sme neboli schopní letieť späť do Zürichu včas pred nočným zákazom letov,“ uviedol hovorca Swiss Kavin Ampalam. Za spôsobené ťažkosti sa ospravedlnil a uviedol, že spoločnosť preveruje, čo presne sa stalo.

„Máme absolútne pokazenú dovolenku,“ uviedol jeden z cestujúcich, ktorý cestoval do Španielska za paraglajdingom. Bez vybavenia bol však jeho program nemožný, povedal turista Blicku. Sťažujú sa aj ďalší pasažieri, podľa niektorých „muselo byť predsa posádke jasné, že nemajú žiadnu batožinu. Vedome nám pokazili dovolenku“.