Umelá inteligencia už začala prenikať aj do leteckej dopravy. Podľa predsedu spoločnosti Emirates Tima Clarka by sa ľudstvo čoskoro mohlo dočkať lietadiel s jedným pilotom. Nemusí to ale nutne byť to, čo pasažieri chcú, píše agentúra Bloomberg.

Podľa šéfa aeroliniek sa umelej inteligencie netreba obávať. Práve naopak, treba ju čo najlepšie využiť. Podnikateľom radí, aby túto výkonnú technológiu neignorovali a preskúmali možnosti, ako im pomôže zlepšiť biznis.

T. Clark nevylúčil ani možnosť bezpilotných komerčných lietadiel, no nemyslí, že sa ich dožije.