Nové účinné lieky proti obezite môžu znížiť telesnú hmotnosť o 15 až 20 percent. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) zatiaľ schválil len jeden takýto preparát, ktorým je Wegovy. Ten je však takisto určený len pre pacientov s určitými hranicami indexu telesnej hmotnosti (BMI), informuje The Economist.

Pre ľudí s chorobami súvisiacimi s hmotnosťou je to maximálne 27 a pre ostatných 30. Pre človeka s výškou 1,7 metra to zodpovedá 78 až 87 kilogramom telesnej hmotnosti. Ľudia s nižším BMI sa môžu aj tak pokúsiť získať tento liek za tisíc dolárov mesačne, no poisťovne také niečo kryjú len zriedka.



Úroveň BMI je u jednotlivých ľudských rás rôzna. Podľa prieskumu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, majú Američania ázijského pôvodu vo veku 18 až 75 rokov priemerný BMI 25 v porovnaní s 29 u belochov, 30 u Hispáncov a 31 u černochov.

Z hľadiska súvislostí medzi BMI a zdravotnými rizikami je situácia medzi rasami ešte viac rozdielna. Výskyt diabetesu druhého typu je o 30 percent častejší medzi Ázijcami ako medzi belochmi a černosi s BMI 23 majú rovnakú pravdepodobnosť hypertenzie ako belosi s BMI 27.

Tieto vzorce naznačujú, že FDA môže vylúčiť ľudí inej ako bielej pleti a drahý liek Wegovy im poisťovne nepreplatia.