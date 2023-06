Skrátenie čakacích lehôt, zavedenie objednávania u lekára na konkrétny termín, či zabezpečenie dostupných liekov sú programové zdravotnícke priority strany Sloboda a Solidarita do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Na tlačovej besede ich spoločne predstavili kandidát strany SaS na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay a tímlíderka pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková. Čakacie lehoty chcú liberáli skrátiť už len tým, že sa budú merať a zverejňovať čakacie lehoty na všetky diagnózy, na ktoré sa v súčasnosti v nemocniciach a ambulanciách čaká.

Objednanie na konkrétny termín

Strana SaS chce tiež umožniť objednávanie sa u lekára na konkrétny termín. „Časť objednávania bude odmenená poisťovniam, aj sektoru a časť umožníme objednať za poplatok,“ povedala Cigániková. Aj tieto peniaze sú podľa nej prínosom pre zdravotníctvo. Liberáli chcú tiež zabezpečiť dostupnosť liekov, a to ich stabilným financovaním a podporu prístupu generických liekov na slovenský trh. Referencovanie cien liekov by sa malo podľa Szalaya diať smerom nadol, aj nahor.

Cieľom strany je priniesť do zdravotníctva peniaze za kvalitu. V decembri minulého roka sa podľa Szalaya zvýšila platba za poistencov štátu na 4,5 percenta z priemernej mzdy na Slovensku. „Navrhujeme zvýšenie platieb za poistencov štátu o ďalšieho pol percentuálneho bodu, čo je zhruba 230 miliónov eur ročne, ak zdravotnícky sektor prinesie nejakú pridanú hodnotu pre poistencov,“ povedal. Podľa Cigánikovej ide napríklad o včasnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, kratšie čakacie lehoty, či objednávanie na konkrétny termín.

Odmena za zdravý životný štýl

Liberáli chcú tiež ľudí odmeňovať za zdravý životný štýl. Poistenci by mohli mať úľavu na zdravotných odvodoch až do výšky jedného percentuálneho bodu z ich mzdy, či vymeriavacieho základu, ak majú zodpovedný prístup k svojmu zdraviu, dodržiavajú liečebný režim a zúčastňujú sa na preventívnych prehliadkach. SaS chce do piatich rokov zaviesť päť povinných preventívnych programov, týkajúcich sa prsníkov, krčka maternice, hrubého čreva, pľúc a materských znamienok.