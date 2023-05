Juhokórejské spoločnosti Hyundai Motor Group a LG Energy Solution postavia v Spojených štátoch závod na výrobu batérií do elektromobilov za 4,3 miliardy dolárov. Závod sa začne stavať v druhej polovici tohto roka a výroba batérií by mala začať najskôr na konci roka 2025. Vyplýva to z vyhlásenia spoločností.

Aby kupujúci v USA mohli získať daňové úľavy na nákup elektromobilov, musia výrobcovia splniť prísne požiadavky o pôvode komponentov a surovín u batérií. Vozidlá Hyundai Motor a sesterské automobilky Kia v súčasnosti nemajú nárok na túto úľavu. Nový závod má pomôcť k tomu, aby vozidlá túto úľavu získali.

Nový závod sa bude nachádzať v štáte Georgia a bude súčasťou nového montážneho závodu na elektromobily firmy Hyundai. Vznikne v ňom zhruba tritisíc pracovných miest. Ročná výrobná kapacita má byť 30 gigawatt hodín. To stačí pre zhruba 300-tisíc elektromobilov, čo je predpokladaná počiatočná kapacita výroby priľahlého montážneho závodu. Neskôr plánuje rozšíriť výrobu na 500-tisíc vozidiel.

Hyundai Motor Group je treťou najväčšou automobilkou na svete podľa počtu predaných vozidiel. V novom podniku bude vlastniť každá z firiem polovičný podiel.

LG Energy Solution dodáva aj ďalším automobilkám, vrátane spoločností Tesla a General Motors. Závod s automobilkou Hyundai bude už siedmym závodom na batérie, ktorý má v prevádzke alebo vo výstavbe v USA.

Hyundai má v USA aj spoločný podnik na výrobu batérií pre elektromobily s firmou SK On, batériovou divíziou firmy SK Innovation. Aj tento závod má začať výrobu v roku 2025 a zamestná 3 500 osôb, uviedli agentúry AP a Reuters.