Slovenskí dovolenkári naďalej cestujú na grécky Rodos zasiahnutý rozsiahlymi požiarmi. S cestovnými kanceláriami aj individuálne. Namiesto juhovýchodu ostrova, odkiaľ v uplynulých dňoch tisícky turistov museli unikať pred ničivým živlom, sa noví návštevníci snažia užívať si leto pri mori najmä na severe. Tam plamene zatiaľ nedosiahli, stále však nie sú úplne pod kontrolou. Zo Slovenska sa lieta aj na ostrov Korfu, pričom v jeho severnej časti tiež horí.

Ministerstvo dopravy SR v súvislosti s pokračujúcimi letmi na ostrovy Rodos a Korfu uviedlo, že je na rozhodnutí leteckých dopravcov, či tam budú lietať. „Prípadne na cestovných kanceláriách, či budú aj naďalej organizovať zájazdy na tieto grécke ostrovy. Je na každého zvážení, či tam vycestuje,“ dodala Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR varovalo pred požiarmi okrem Rodosu a Korfu aj na juhu ostrova Evia a na severe polostrova Peloponéz v oblasti Dervenaki. „Odporúčanie nevycestovať na Rodos by prišlo do úvahy pri zásadnom zhoršení situácie na celom ostrove,“ informoval hovorca rezortu diplomacie Matúš Dávid. Také odporúčanie by podľa neho nemalo vplyv na zmluvné vzťahy medzi cestovnými kanceláriami a ich klientmi. Vyhlásený núdzový stav na celom Rodose sa na turistov a lety nateraz nevzťahuje.

Od začiatku tohto týždňa do štvrtka odleteli z Bratislavy na Rodos a Korfu po štyri lietadlá s dovolenkármi. Podľa letového plánu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave na piatok sú avizované na Rodos tri lety a na Korfu jeden. Charterové a pravidelné linky spájajú slovenskú metropolu s viacerými ďalšími gréckymi destináciami, ako Iraklion, Zakyntos, Kefallinia, Preveza, Patras, Kavala či Solún. Samozrejme, počas aktuálnej letnej sezóny možno letieť aj do viacerých iných miest a prímorských letovisk.