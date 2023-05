Záujem o letné tábory v Česku je stále vysoký, hoci väčšina z nich v porovnaní s minulým rokom zdražela. Cena sa zvýšila najčastejšie o desať až 25 percent. Zdražovanie spôsobilo, že v niektorých regiónoch sa kapacity napĺňajú pomalšie.

Kapacity sa plnia pomalšie

Cena pobytových táborov často závisí od toho, koľko si účtujú poskytovatelia ubytovania. Vzhľadom na rastúce náklady mnohí z nich svoje ceny výrazne zvýšili. „Nevlastníme nehnuteľnosti, takže musíme tábory každý rok zdražovať, pretože majitelia zvyšujú ceny. Práve pre vysokú cenu sme zmenili miesto tábora,“ povedal organizátor tábora Bomba Štěpán Šlechta. Kým v minulosti bol tábor rezervovaný do dvadsiatich hodín od zverejnenia termínu, tento rok to trvalo desať dní.

Pätnásťdňový tábor sa predražil aj pre drahšie ubytovanie, napríklad v Domove detí a mládeže v Děčíne. Cena sa oproti minulému roku zvýšila o 85 eur na 374 eur. „Preto máme v tábore ešte stále miesto, inokedy by sme mali plno,“ povedal organizátor Miroslav Lochman. Podľa Jana Navrátila z Rady pre deti a mládež Královohradeckého kraja je záujem o pobytové tábory tiež nižší ako vlani, odhadom o 15 až 20 percent. „Obsadenosť sa v súčasnosti pohybuje okolo 80 percent. V tomto čase sme už záujemcov odmietali,“ povedal Navrátil.

Prímestské tábory

Niektoré organizácie tento rok pobytové tábory vôbec neponúkajú. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov tento postup zvolil Dom detí a mládeže Astra. Namiesto toho ponúka 36 prímestských táborov. Prímestské tábory sú v celej krajine z roka na rok populárnejšie. Dôvodom je nielen nižšia cena, ale napríklad aj to, že niektoré deti chcú spať doma.

Tematické zameranie prímestských táborov je rôznorodé. Ponuka zahŕňa športové tábory, tanečné tábory, jazykové tábory, vedecké tábory, kreatívne tábory, múzejné tábory, tábory pre domácich majstrov, filmových fanúšikov, milovníkov zvierat alebo tých, ktorí majú radi stavebnice Lego. V Chrudimi môžu deti napríklad zažiť dobrodružstvo vo svete kúziel a mágie, zúčastniť sa školy detektívov alebo sa zúčastniť tábora zameraného na objavy a vynálezy.

Hoci do konca školského roka zostávajú ešte dva mesiace, mnohé prímestské tábory sú už plné. „Ponuku zverejňujeme na prelome januára a februára. Prímestské sú plné hneď, pobytové sa napĺňajú neskôr,“ povedala riaditeľka mestskej organizácie Chrudim Lenka Sedláková. Dom detí a mládeže pre rastúci záujem spustil on-line rezervačný systém. „A v priebehu niekoľkých hodín bola kapacita úplne naplnená,“ povedal riaditeľ Domu detí a mládeže Josef Musil. Dodal, že cena za päťdňový prímestský tábor sa začína od 68 eur.

Prímestské tábory organizujú napríklad aj zoologické záhrady. Aj tam dopyt vysoko prevyšuje ponuku. „Za tri minúty bolo plno aj s náhradníkmi. Celkovo ponúkame takmer 400 miest, čo je najviac zo všetkých zoologických záhrad v Českej republike,“ uviedol hovorca ZOO Brno Michal Vaňáč. Tábor bude stáť 166 eur, čo je o 11 percent viac ako vlani. Deti strávia čas pozorovaním zvierat, oboznámia sa s prácou chovateľov a uvidia nové mláďatá, napríklad ťavy. Plzenská zoo pripravila tento rok tiež tri turnusy, na ktoré si rodičia rezervujú miesta už od januára.

Zahraničné tábory

Niektoré detské tábory chodia aj do zahraničia, napríklad do Chorvátska. Tie však logicky stoja viac ako pobytové tábory v Česku, do Chorvátska môžu deti vycestovať za 468 eur. Napriek vyššej cene je tábor už teraz plný.

V Českej republike je tradične najviac detí na táboroch v Juhočeskom kraji, a to až 40-tisíc. Podobná situácia bude aj tento rok, pretože záujem o tábory v južných Čechách neklesá a dopyt neovplyvnili ani rastúce ceny.