O prezidentovi Vladimirovi Putinovi je známe, že má okolo seba lojálny káder, pričom mnohí z jeho najužšieho kruhu slúžili ruskému vodcovi väčšinu z 23 rokov, počas ktorých sa drží pri moci. Keď sa ho v rozhovore v roku 2018 opýtali, či je schopný odpustiť ľuďom, keď urobili chyby, odpovedal: „Áno, ale nie všetky.“ Novinár Andrej Kondrašov následne naliehal, aby šéf Kremľa prezradil, čo odpustiť nevie, a ten bez váhania a rozhodne odpovedal: „Zradu“.

CNBC uvádza, že vodca si u svojich najbližších ľudí cení lojalitu, ktorú však zároveň aj vyžaduje. „Ani v našej krajine, ani v zahraničí som nevidel šéfov, ktorí by sa obklopovali nelojálnymi ľuďmi,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Ale Vladimirovi Putinovi obyčajná lojalita nestačí. Od svojich podriadených požaduje: 1. Profesionalitu, 2. Efektívnosť, 3. Lojalitu,“ dodal hovorca.

Práve Peskov, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za člena okruhu najbližších Putinových spolupracovníkov, je vo svojej funkcii už 23 rokov. Jeho najbližší ministri a dôverníci sú často označovaní za tzv. silovikov. Ide najmä o ľudí, ktorí majú skúsenosti z vojenských alebo bezpečnostných služieb, roky slúžili ruskému vodcovi a dohliadali na umlčanie opozičných osobností a hnutí, ktoré boli nepohodlné. Napríklad ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je vo funkcii od roku 2004, zatiaľ čo minister obrany Sergej Šojgu zastáva svoju funkciu od roku 2012, pričom predtým bol považovaný za potenciálneho kandidáta na lídra.

Do Putinovho kruhu dôvery patrí aj premiér Michail Mišustin a moskovský starosta Sergej Sobjanin, ako aj šéfovia ruských štátnych bezpečnostných služieb. Potom je tu aj Dmitrij Medvedev, ktorý do roku 2012 pôsobil ako ruský premiér; bol aj prezidentom, keď na štyri roky vystriedal v Kremli Putina. Medvedev je horlivým zástancom vojny Ruska proti Ukrajine a ideologického nepriateľstva Západu.

Lojalita prebíja kompetenciu

Ruskí analytici nie sú presvedčení o tom, že kompetencia a lojalita sú v Kremli hodnotené rovnako. Učenec, historik a autor Sergej Medvedev poznamenal, že „lojalita bola v Rusku vždy dôležitejšia ako kompetencia“. „Rusko nie je orientované na efektívnosť a kompetencie,“ poznamenal Medvedev, autor kníh „Vojna vyrobená v Rusku“ a „Návrat ruského Leviatana“.



Aj opozičný politik Vladimir Milov kedysi pracoval pre Vladimira Putina, v roku 2002 pôsobil na ruskom ministerstve energetiky. Dnes je však rozčarovaný z cesty, ktorou sa Rusko počas Putinovho vládnutia vydalo. Pevne sa zaraďuje medzi opozičné hnutie a žije v zahraničí.



„Nepáči sa ti, čo sa deje? Chceš to vylepšiť a uplatniť svoj talent a svoju rozhodnosť? Putin ti to nedovolí. On je jediný človek, ktorý má právo meniť veci a udržiavať poriadok,“ povedal Vladimir Milov. Putinova požiadavka absolútnej lojality vychádza podľa neho z hlbokej neistoty a strachu z konkurencie.

Dôvera vo vojnovom prostredí

Keď Rusko vo februári 2022 spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, analytici usudzovali, že Putinovi najbližší vojenskí predstavitelia mu povedali, že vojna bude rýchla a Ukrajina čoskoro padne. Počas niekoľkých prvých týždňov vojny sa však ukázalo, že napadnutá krajina stupňuje odpor a jej spojenci oveľa viac podporujú Kyjev, než sa v Rusku očakávalo.

Štyridsať kilometrov dlhá kolóna ruských vojenských vozidiel sa už valila smerom k ukrajinskej metropole, no v dosiahnutí vytýčeného cieľa jej zabránili logistické problémy, ako aj nedostatok potravín či paliva. Potom zažila potupu rýchleho ústupu. Odvtedy ruská armáda sústredila svoju vojenskú silu na juhu a východe Ukrajiny, pričom obsadila územie, ktoré vytvorilo niečo ako „pozemný most“ z pevninského Ruska na okupovaný Krym.



Americkí predstavitelia po 19 mesiacoch trvania konfliktu odhadujú, že v ňom doteraz zahynulo alebo utrpelo zranenia približne 500-tisíc ruských a ukrajinských vojakov.



Ruský politológ a hosťujúci člen Európskej rady pre zahraničné vzťahy Kirill Šamijev pre CNBC povedal, že lojalita je „v autoritatívnom prostredí nesmierne dôležitá, pričom si túto vlastnosť môžete dlhé roky pestovať. A ak človek preukáže vernosť v čase vojny, je to pre autoritárskeho vodcu nesmierne dôležité,“ dodal Šamijev.