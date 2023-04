Svetový automobilový priemysel sa v nadchádzajúcom desaťročí obmedzí na 10 spoločností, myslí si čínsky rival Tesly Elona Muska spoločnosť Xpeng. Dôvodom je intenzívna konkurencia medzi elektrickými vozidlami na čínskom trhu, ktorá sa prelieva na globálnu scénu. Podpredseda spoločnosti Xpeng so sídlom v Kuang-čou Brian Gu povedal podľa The Financial Times, že firmy budú musieť mať ročný predaj aspoň tri milióny vozidiel podporený globálnym exportom.

Najväčšia automobilka Toyota predala v roku 2022 10,5 milióna áut, zatiaľ čo Tesla 1,3 milióna. Čína by čoskoro mohla predbehnúť Japonsko v roli najväčšieho svetového vývozcu automobilov potom, čo minulý rok prekonala Nemecko. Intenzívna cenová vojna zároveň tlačí výrobcov nízkonákladových automobilov na pokraj kolapsu v Číne. „O päť až desať rokov to bude oveľa koncentrovanejší trh. Myslím si, že počet hráčov sa na globálnej scéne pravdepodobne zníži na menej ako 10,“ povedal Brian Gu.

Spoločnosť Xpeng bola založená v roku 2014 a v roku 2020 získala 1,5 miliardy dolárov v prvej verejnej ponuke v New Yorku. Na čínskom trhu ju však zasiahla intenzívna konkurencia. V roku 2022 predala viac ako 120-tisíc vozidiel. Zaznamenala takmer 50-percentný pokles predaja v prvom štvrťroku tohto roka po tom, čo americká Tesla znížila ceny. V januári bol Xpeng nútený nasledovať Teslu a znížil ceny troch zo svojich štyroch modelov až o 13 percent.

Expanziu skomplikovali vzťahy s USA

B. Gu, bývalý výkonný riaditeľ a predseda JPMorgan v Ázii, predpovedá, že v druhej polovici tohto roka sa trh stabilizuje. „Myslím si, že tento rok čelíme veľmi konkurenčnému prostrediu,“ povedal. „Je tu evidentne tlak na znižovanie cien. . . čo spôsobuje nielen konkurenciu, ale aj váhavosť medzi spotrebiteľmi.“ Priznal, že zhoršujúce sa vzťahy medzi USA a Čínou skomplikovali plány spoločnosti na expanziu do zámoria. Xpeng, ktorý je podporovaný Alibabou a investoval značné prostriedky do autonómneho riadenia, sa tento rok zameriava na rast v Európe, ale nemá bezprostredné plány predávať autá v USA.

B. Gu povedal, že spoločnosť vidí „veľa príležitostí na rast mimo Číny“. Xpeng, rovnako ako všetci čínski výrobcovia elektrických áut, sú závislí na amerických dizajnéroch pre pokročilé polovodiče ako Nvidie a Qualcomm. Americká vláda okrem toho rozširuje obmedzenia prístupu Číny k špičkovej americkej čipovej technológii.

Xpeng v domácom prostredí zasiahol aj problém rýchlostných limitov. Minulý september sa zákazníci sťažovali na „mätúce“ modely automobilky. Spoločnosť bola nútená premenovať svoje luxusné športovo-úžitkové vozidlo necelých 48 hodín po uvedení na trh. Krátko po spore o pomenovaní začal Xpeng s reštrukturalizáciou. Spoločnosť prijala bývalého generálneho riaditeľa spoločnosti Great Wall Motor Wanga Fengyinga na pozíciu spolupredsedu. Predchádzajúcej firme pomohol stať sa prvou čínskou skupinou, ktorá vyvážala miestne vyrobené autá.