Slovenská lekárska komora (SLK) súhlasí s avizovanými zmenami vo fungovaní detských ambulantných pohotovostí. Poukazuje pritom na to, že v niektorých regiónoch je nedostatok pediatrov, viacerí sú v dôchodkovom veku a pacienti navštevujú ambulantné pohotovosti aj v neodôvodnených prípadoch. Pre TASR to uviedla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

Na potrebu redukcie a prehodnotenia počtu ambulantných pohotovostných služieb SLK podľa vlastných slov upozorňovala. „Návrh SLK už v roku 2018 na počet ambulantných pohotovostných služieb (APS) bol podstatne nižší - zhruba jedna APS na 20-tisíc detí v regióne, teda približne o jednu tretinu nižší, ako bol nakoniec prijatý,“ podotkla.

Komora víta skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach. Detskú ambulantnú pohotovosť podľa nej po 20:00 navštevovalo minimum pacientov. Ozrejmila, že by sa tým vyriešilo aj porušovanie Zákonníka práce. Poukázala na to, že lekári nastupujú do služby na ambulantnej pohotovosti po práci v ambulancii, a porušujú tak ustanovenie o maximálne povolenom pracovnom čase.„"V neposlednom rade sa skrátenie ordinačných hodín detských APS zosúladilo s otváracími časmi lekární, čo má tiež svoju logiku. Lekárne sú väčšinou otvorené do 20:00, maximálne 21:00, takže neskôr si už pacient nemohol vybrať lieky predpísané lekárom na APS,“ doplnila.

Apel na rodičov

SLK tiež apeluje na rodičov, aby pri riešení zdravotných ťažkostí svojich detí využívali najmä bežné ordinačné hodiny pediatrov a ambulantné pohotovosti a urgenty využívali iba v odôvodnených prípadoch. Ambulantné pohotovosti majú podľa nej riešiť zdravotné ťažkosti, ktoré liečia lekári v ambulanciách prvého kontaktu a objavili sa až po bežných ordinačných hodinách. „Ide o ťažkosti, ktoré neohrozujú život pacienta. Akútne závažné stavy alebo úrazy patria do zdravotníckeho zariadenia, ktoré má na to aj potrebné materiálno-technické vybavenie,“ dodala.

SLK tiež víta rozhodnutie vlády, ktorá v stredu schválila zvýšenie úhrad zdravotných poisťovní pre ambulantné pohotovostné služby. „Tento prístup zabránil ďalšiemu vyhroteniu situácie aspoň v tejto oblasti,“ uzavrela.

Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20:00. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Ministerstvo zdravotníctva to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.