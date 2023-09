Dánsky výrobca stavebníc Lego odstúpil od plánu vyrábať kocky z recyklovaných plastových fliaš. Spoločnosť uviedla, že podľa jej prepočtov by prechod na recyklovaný materiál vo výsledku viedol k vyšším uhlíkovým emisiám ako zotrvanie pri súčasnom výrobnom procese. Informoval o tom denník The Guardian.

Lego začalo skúmať možnosti prechodu na recyklovaný plast PET už v roku 2021. V súčasnosti sa kocky Lego vyrábajú prevažne na základe plastu ABS, ktorý sa produkuje z ropy. Na jeden kilogram takéhoto plastu pritom padnú asi dva kilogramy ropy.

Výroba kociek z recyklovaného plastu PET by však bola natoľko odlišná od doterajších postupov, že by sa vo fabrikách dánskej spoločnosti muselo zmeniť všetko od základu. „Je to, ako keby ste sa snažili vyrobiť bicykel z dreva namiesto z ocele," priblížil Tim Brooks, ktorý má vo firme Lego na starosti otázky udržateľnosti. Materiál PET je podľa neho totiž mäkší a museli by sa k nemu pridať ďalšie zložky, ktoré by zabezpečili jeho odolnosť. Na spracovanie takýchto materiálov by potom bolo potrebné väčšie množstvo energie.

„Vo výsledku by bola uhlíková stopa vyššia. Je to frustrujúce," uviedol Brooks. Generálny riaditeľ spoločnosti Niels Christiansen listu Financial Times povedal, že jeho spoločnosť otestovala „stovky materiálov", ale nenašla žiadny „magický", ktorý by otázku udržateľnosti vyriešil. Podľa Christiansena to však neznamená, že by sa Lego vzdalo environmentálnych snáh. Spoločnosť plánuje výrazne zvýšiť investície do udržateľnosti a skúma okrem iného aj možnosť pridávania recyklovaných materiálov k plastu ABS.