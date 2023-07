Modely vozidiel Lamborghini so spaľovacím motorom sú až do konca ich výroby vypredané, automobilka prechádza na hybridný pohon. S odvolaním sa na šéfa talianskeho výrobcu športových vozidiel, ktorý spadá do koncernu Volkswagen, to napísal denník Die Welt.

Knihy objednávok na populárne modely Huracán a Urus sú plné, uviedol šéf automobilky Stephan Winkelmann. Po nich firma s výrobou áut so spaľovacím motorom končí.

Vlani v júli podnik oznámil, že investuje najmenej 1,8 miliardy eur do modelového radu s hybridným pohonom, ktorý plánuje uviesť do roku 2024. Ďalšie peniaze chce investovať do uvedenia plne elektrického modelu do konca desaťročia.

Modely so spaľovacími motormi v rokoch 2024 a 2025 nahradia plug-in hybridy, povedal Winkelmann v rozhovore s listom Die Welt. Má za to, že hybridný model Revuelto bude vypredaný do konca roka 2025. Pripomenul tiež, že automobilka v minulom roku zaznamenala rekordný odbyt a tento rok opäť usiluje o "veľmi dobrý výsledok".

Lamborghini a ďalší hráči na trhu s vysoko výkonnými športovými vozidlami - napríklad Ferrari, Aston Martin Lagonda či McLaren – sa stretávajú s tým, ako previesť svoje autá na elektrický pohon bez toho, aby prišli o vysoký výkon, od ktorého sa odvíjajú vysoké ceny.