Silovú elektrinu pre domácnosti za zastropovanú cenu 61,2 eur za megawatthodinu aj v budúcom roku chce vyriešiť ešte dočasne poverený minister hospodárstva Peter Dovhun. Ten by do konca leta chcel uzavrieť so Slovenskými elektrárňami implementačnú zmluvu so Slovenskými elektrárňami. Teda ešte pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami. Zmluva by mala pre slovenské domácnosti zabezpečiť v budúcom roku silovú elektrinu za bezkonkurenčnú cenu, vďaka ktorej by sa im nemala rapídne zvyšovať koncová cena elektriny.

„Jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR je zabezpečiť transparentnosť a čo najväčšiu mieru zníženia neistoty v súvislosti s vysokými cenami energií. Preto so Slovenskými elektrárňami naďalej intenzívne komunikujeme a rokujeme o technických detailoch, pričom zmluva je schválená vládou. Našou spoločnou ambíciou je ukončiť tento proces do konca leta,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa ministra hospodárstva Mária Pavlusík.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už upozornil, že ak by sa dodávka zastropovanej silovej elektriny pre domácnosti nepodarila dohodnúť, domácnosti by museli počítať s nárastom cien za elektrinu o 81 percent. Slovenské elektrárne sú však taktiež pripravené dodržať svoj sľub z memoranda, ktoré podpísali s vládou. „Slovenské elektrárne sú pripravené podľa dohody v memorande dodávať pre domácnosti na Slovensku elektrinu za zvýhodnené ceny 61,20 eura za megawatthodinu aj v budúcom roku,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková.

Ak sa podarí celý proces dotiahnuť do úspešného konca, slovenské domácnosti dostanú silovú elektrinu, ktorá tvorí zhruba polovicu z koncovej ceny elektriny, za cenu, ktorá je hlboko aj pod súčasnými trhovými cenami elektriny.