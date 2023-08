Za 14 rokov od globálnej finančnej krízy nakúpili centrálne banky vyspelého sveta dlhopisy v hodnote biliónov dolárov v snahe stimulovať svoje ekonomiky. Teraz nastal čas splatiť účet. Americká centrálna banka mala na svojom portfóliu cenných papierov v hodnote 8,2 bilióna dolárov stratu 911 miliárd, informuje The Economist.

Bank of England 25. júla uviedla, že ministerstvo financií bude musieť v rokoch 2023 až 2033 previesť približne 275 miliárd libier (približne 320 miliárd eur), aby pokrylo hotovostné odlevy banky. Koncom júla japonská centrálna banka prekvapila trhy zvýšením stropu výnosov dlhodobých dlhopisov z 0,5 percenta na jedno percento.

Centrálne banky môžu tlačiť peniaze, a tak nemôžu skrachovať. Ale púšťať do obehu ďalšie veľké peniaze je inflačné, pokiaľ to nepokryjú daňoví poplatníci. Je otázne, či v dôsledku rastúcich nákladov stálo kvantitatívne uvoľňovanie za to. A či by sa takéto hromadné nákupy dlhopisov mali uskutočniť aj neskôr, keď bude ekonomika potrebovať stimul.



Centrálne banky vytvorili peňažné rezervy v bankovom systéme a použili ich na nákup dlhodobých dlhopisov so zámerom znížiť ich výnosy. Bezprostredným problémom je, že keď centrálne banky zvýšili úrokové sadzby, aby bojovali s infláciou, museli z týchto rezerv vyplatiť viac. Výnosy z dlhopisov, však zostali pevné. Ich predaj by nepomohol, pretože by to vynieslo oveľa menej, ako stoja.



Namiesto toho politici robia všetko, čo je v ich silách, aby tento problém „ututlali“. Európska centrálna banka 28. júla oznámila, že prestane platiť úroky z minimálnych hotovostných zostatkov, ktoré musia banky držať z dôvodov finančnej stability, čím v skutočnosti uvalí skrytú daň na bankový systém.

Záťaž pre štátne rozpočty

Veľké kvantitatívne uvoľňovanie zvyšuje záťaž na krehké vládne rozpočty, ktorým uštedrili rany finančná kríza, pandémia aj starnutie obyvateľstva. Mnohé z opatrení sa ukázali ako kontraproduktívne. Centrálne banky pokračovali v nákupe dlhopisov, aj keď to nebolo nevyhnutné: Fed tak urobil aj v marci 2022, keď už inflácia dosahovala 8,5 percenta. Krátko nato si politici uvedomili, že použili príliš veľa stimulov a prudko zvýšili sadzby. To, že centrálne banky prišli o peniaze, keďže inflácia pretrvávala, je len ďalším dôvodom, že vyznievajú hlúpo.



Centrálni bankári by sa mali riadiť okolnosťami, píše The Economist.



Prvým pravidlom je nezdržiavať sa počas finančnej krízy. Koncom roka 2008 sa súvaha Fedu zdvojnásobila a pôsobil ako veriteľ poslednej inštancie. Tento trik sa zopakoval na jar 2020, keďže nástup pandémie spôsobil, že investori sa „uháňali za hotovosťou“. Zdvíhanie aktív v čase paniky na trhoch s väčšou pravdepodobnosťou prinesie zisky než straty. Dokonca aj stovky miliárd dolárov by boli cenou, ktorú by sa oplatilo zaplatiť, aby sme sa vyhli finančnej katastrofe v štýle tridsiatych rokov, po ktorej stúpla nezamestnanosť, čo by dnes spôsobilo škody v hodnote desiatok biliónov dolárov.



Druhým pravidlom by malo byť uchýliť sa ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu až vtedy, keď sú všetky ostatné možnosti skutočne vyčerpané. Dokonca aj po tom, čo úrokové sadzby klesnú na nulu a nebudú sa dať ďalej znižovať, môžu mať centrálne banky jasno v úmysle udržať úrokové sadzby dlhodobo nízke. Vlády môžu ako stimul znížiť dane alebo zvýšiť výdavky, ako to urobili v obrovskom rozsahu počas pandémie. Rozhodujúce je, že môžu financovať tento fiškálny stimul dlhodobým dlhom, ktorý na rozdiel od rezerv vytvorených kvantitatívnym uvoľňovaním nebude zaťažovať rozpočty, ak sa sadzby zvýšia.

Nákup dlhopisov by mal v každom prípade zostať len v núdzovom arzenáli.