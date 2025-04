Kuba chce zlepšiť dodávky elektrickej energie a znížiť spotrebu fosílnych palív väčším zapojením fotovoltaiky do výroby elektriny. Kuba čelí častým výpadkom dodávok prúdu, za čo môžu problémy s distribučnou sieťou a zastarané tepelné elektrárne, ktorých výkon nedokáže pokryť dopyt elektriny, píše agentúra AFP.

V nasledujúcich rokoch by kubánske úrady chceli podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov zpäťnásobiť. Na Kube má však tento krok prevažne ekonomické odôvodnenie.

Prevažnú časť elektrickej energie na Kube vyrábajú tepelné elektrárne, ktoré používajú ropné produkty. Ich nákup v zahraničí však veľmi zaťažuje kubánsku štátnu pokladnicu, ktorej chýbajú valuty. Minister energetiky Vicente de la O Levy, poukázal, že faktúra za nákup pohonných hmôt je vyššia, ako výdavky na obstaranie potravín či liekov v zahraničí. „Viac ako polovicu našej spotreby paliva tvorí výroba elektriny," povedal minister oficiálnemu denníku Granma.

Znížiť účet za ropu chce Kuba práve výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov, a to hlavne za použitia solárnych elektrární. Ich výstavba si však vyžaduje obstaranie technológií zo zahraničia a relatívne vysoké investície. Veľkú časť technológií poskytuje Kube Čína, ktorá s ostrovom, kde vládne komunistická strana, udržiava hospodárske vzťahy.

Kubánske úrady podľa agentúry AFP tento rok počítajú so spustením 55 veľkých fotovoltaických elektrární. Obnoviteľné zdroje zatiaľ tvoria iba malú časť vyrobenej elektriny na ostrove. V roku 2023 to bolo podľa odhadov päť percent, úrady by však podiel chceli do roku 2030 zpäťnásobiť.

Výrobná kapacita súčasných elektrární pritom nedokáže pokryť dopyt po prúde na Kube. Každý deň tak obyvatelia zažívajú plánované prerušenie dodávok prúdu. V posledných mesiacoch však ostrov zažil aj niekoľko celoštátnych neplánovaných výpadkov. Za tie môžu aj problémy s distribučnou sieťou. Rastúci podiel obnoviteľných zdrojov, ktoré sa často vyznačujú tým, že jej výroba nie je úplne predvídateľná, si pri tom podľa expertov vyžaduje výrazné investície do modernizácie siete.