Najrozsiahlejší prieskum verejnej mienky, ktorý spoločnosť GAS Familia v spolupráci s týždenníkom TREND každoročne organizuje, už má svojich víťazov. Verejnosť tak v online hlasovaní nielenže ocenila športovcov, ktorí pomohli v roku 2002 zapísať Slovensko do histórie svetového ľadového hokeja a „zahviezdili“ skvelým výkonom, ale rozhodla aj o dizajne unikátnej edície 1,75- litrových fliaš Goral Vodky MASTER.

Jasní víťazi

Limitovanú edíciu v počte 77 kusov tak okrem hokejového dizajnu budú zdobiť podpisy víťazov jednotlivých kategórií. V prvej hlasujúci udelili titul najlepšieho strelca Majstrovstiev sveta (MS) v ľadovom hokeji 2002 vtedajšiemu kapitánovi tímu Miroslavovi Šatanovi. Potvrdili tak jeho vtedajší titul najužitočnejšieho hráča, ktorý získal vďaka piatim gólom a ôsmim asistenciám. Tie mu pomohli aj k členstvu v All Stars tíme, kde sa dostávajú hráči na základe ich vplyvu v medzinárodnom ľadovom hokeji.

Ani o najlepšom brankárovi MS Slováci dlho nerozmýšľali, pretože kategóriu so 73 percentami hlasov suverénne ovládol Ján Lašák. Okrem zlatej medaily z roku 2002 pomohol slovenskému tímu získať aj na MS v rokoch 2000 a 2003 striebornú a bronzovú medailu.

Výsledky jednotlivých kategórií ankety 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko 2023 Najlepší strelec MS 2002 – Miroslav Šatan Najlepší brankár MS 2002 – Ján Lašák Najlepší gól, ktorý sa zapísal do dejín MS 2002 – víťazný gól Petra Bondru vo finále s Ruskom na 4 : 3 sto sekúnd pred koncom Najlepší útočník a obranca MS 2002 – Ľubomír Višňovský Najproduktívnejší hráč MS 2002 – Jaromír Jágr Najlepší nahrávač MS 2002 – Žigmund Pálffy Najsympatickejší slovenský reprezentant na MS 2002 – Richard Lintner

Najlepší gól, ktorý sa zapísal do dejín MS 2002 zase podľa respondentov strelil vo finálovom zápase s Ruskom Peter Bondra. Za svoje výsledky si hokejista z majstrovstiev odniesol aj titul najlepšieho strelca šampionátu a stal sa členom All Stars tímu.

Slováci si pamätajú

Finálový zápas o pamätné zlato vyvoláva emócie ešte dnes. Možno aj preto Slováci za najlepšieho útočníka a obrancu MS 2002 označili Ľubomíra Višňovského, ktorý v ňom strelili už v 22. sekunde prvý gól. Okrem toho Slovensko reprezentoval na desiatich svetových šampionátoch a štyroch olympiádach. Krajine tak okrem zlata dopomohol aj k jednej striebornej a jednej bronzovej medaile.

Fanúšikovia hokeja nezabudli ani na Žigmunda Pálffyho, ktorému priradili titul najlepšieho nahrávača MS 2002. Prispela k tomu pravdepodobne skutočnosť, že práve jeho nahrávka P. Bondrovi vo finálovom zápase s Ruskom prispela k víťazstvu zlatej medaily. Svojím výkonom o rok neskôr tak isto prispel k získaniu bronzovej medaily a Slovensko na majstrovstvách sveta reprezentoval ešte trikrát.

Do pamäti Slovákov sa ako najsympatickejší slovenský reprezentant na MS 2002 zapísal Richard Lintner. Ten na majstrovstvách prispel k postupu tímu do finále, keď počas samostatných nájazdov uštedril Švédsku rozhodujúci gól. Na podujatí pritom zaznamenal bilanciu štyroch gólov a asistencií a vyhlásili ho za člena All Stars tímu.

Do výberu, ako aj dizajnu Goral vodky MASTER sa prepracoval i hráč zo susednej Českej republiky. Za najproduktívnejšieho hráča majstrovstiev 2022 totiž respondenti zvolili Jaromíra Jágra. Ten si svoje miesto v povedomí Slovákov získal množstvom úspechov vrátane titulu historicky najlepšieho Európana hrajúceho v NHL.