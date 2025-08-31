Rokovania o budúcnosti Ukrajiny sa v poslednej dobe zintenzívňujú. Na pozadí stále viac vystupuje do popredia otázka, ktorú opakuje aj prezident USA Donald Trump: kto vlastne vojnu financuje?
Na jednej strane je Kyjev, ktorý od februára 2022 vložil miliardy do obrany voči ruskej agresii. V novembri minulého roka ukrajinský parlament schválil rekordný vojenský rozpočet na rok 2025 vo výške 2,23 bilióna hrivien (45,9 miliardy eur). To predstavovalo 26,3 percenta HDP krajiny a 55 percent štátneho rozpočtu.
V júli rozpočet navýšili o ďalších 412,3 miliardy hrivien (8,6 miliardy eur) na podporu vojakov, nákup zbraní a výrobu. Celkovo tak výdavky na obranu dosiahli 31 percent HDP a 67 percent všetkých výdavkov centrálnej vlády.
V širšom kontexte sa podľa portálu Euronews celkový finančný dosah vojny odhaduje až na 700 miliárd eur, keďže okrem obrany zahŕňa obnovu, humanitárne potreby a ekonomické straty.
Na porovnanie, výdavky Európskej únie a členských štátov na podporu Ukrajiny v rokoch 2022 až 2024 dosiahli približne 72 miliárd eur, čo je asi 0,3 percenta HDP EÚ ročne. Spojené štáty v rovnakom období poskytli 66,9 miliardy dolárov (57,3 miliardy eur), teda približne 0,08 percenta HDP ročne. Ide o výrazne nižšiu sumu, než je 300 miliárd dolárov, o ktorých hovoril Donald Trump.
Rozdiely ešte zreteľnejšie vyniknú pri prepočte na jednotlivých občanov. Ukrajinské obyvateľstvo sa odhaduje na približne 37,86 milióna ľudí, takže každý Ukrajinec prispel v období rokov 2022 až 2024 na obranu sumou 3 424 eur, teda asi 1 312 eur ročne.
Priemerný ročný plat na Ukrajine dosahuje približne 3 500 eur. Znamená to, že finančný príspevok občanov na vojenské výdavky predstavuje až tretinu ich ročného príjmu. Pre porovnanie, plat v EÚ je podľa Eurostatu 29 600 eur za rok a v USA 62-tisíc dolárov (56 880 eur).
Zo správy Svetovej banky z februára 2025 vyplýva:
Celkové náklady na obnovu Ukrajiny:
- Odhad: 448,6 miliardy eur počas nasledujúcej dekády.
- Priame škody na infraštruktúre: 150 miliárd eur.
Najviac postihnuté sektory:
Bývanie: Škody 48,8 mld. eur, 2,5 milióna domácností, náklady na obnovu 71 mld. eur.
Doprava: Škody 31,6 mld. eur, náklady na úplnú obnovu 66,7 mld. eur.
Energetická infraštruktúra: Náklady na obnovu 58,2 mld. eur.
Naproti tomu Rusko sa chystá zvýšiť dane a obmedziť nevojenské výdavky, aby dokázalo financovať rastúce vojenské náklady v nasledujúcich rokoch, informovala agentúra Reuters. Revidovaný rozpočet na rok 2025 vyčleňuje 17 biliónov rubľov (211 miliárd dolárov), teda osem percent HDP a 41 percent všetkých výdavkov, na obranu a bezpečnosť. Ide o najvyšší podiel od rozpadu Sovietskeho zväzu.
K zníženiu obranných výdavkov by mohlo dôjsť až v roku 2027, a to iba v prípade ukončenia vojny na Ukrajine, keďže iné sektory začnú intenzívnejšie súťažiť o zdroje. Nemenovaný vládny predstaviteľ varoval, že zvýšenie daní je „nevyhnutné“. „Inak jednoducho nebudeme schopní vyjsť ani pri znížení výdavkov na obranu. Príjmy z ropy a plynu klesajú a ekonomika to nedokáže úplne kompenzovať,“ uviedol pre Reuters.
Rozpočtový deficit Ruska pritom už prekročil celoročný cieľ. Ministerstvo financií začiatkom augusta oznámilo, že medzi januárom a júlom dosiahol 4,88 bilióna rubľov (61,1 miliardy dolárov), čo je 2,2 percenta HDP. Pôvodný plán rátal na celý rok 2025 s deficitom vo výške 3,8 bilióna rubľov.