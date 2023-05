Uznania sa dostalo jednotlivcom, kolektívom v troch kategóriách a jednej historickej osobnosti regiónu. Pomáhajú zraniteľným, tvoria, skúmajú, reprezentujú a hlavne, ukazujú, že mnohé veľké projekty či diela majú pôvod v Košickom kraji. Po ocenenia župy si prišli do Košíc inšpiratívni východniari zo všetkých regiónov. Kraj im týmto spôsobom vzdal úctu a vďaku za to, že svojou prácou výrazne prispeli k pokrom v rôznych oblastiach celospoločenského života

Chuť, vôňa aj farba východu s odleskom michelinskej hviezdy vzniká pod rukami kuchára svetových kvalít. Takzvané „nebíčko v papuľke“ pre Slovákov, Nemcov, Rakúšanov aj ľudí spoza veľkej mláky vytvára Medzevčan Gabriel Kocák už roky. Hoci chcel svoju kariéru pôvodne odštartovať ako zverolekár, kotvy spustil v kuchyni. Nie v lodnej, ale v tých najprestížnejších, kde si na jeho jedle pochutnávali aj hollywoodske hviezdy strieborného plátna. Čo je pre neho samého jedlo ako zo striebornej misy, prezradil v článku.

Ako to už býva, za veľkou slávou sa skrýva tvrdá práca a rolu zohrávajú aj nečakané náhody. Táto šablóna neobišla ani vás. Poďme však po poriadku, ako je možné, že z človeka z malého mesta, kdesi v Above sa stane šéfkuchár svetových kvalít?

Cez nedeľné plnenie kurčiat a varenie polievok som sa spolu s bratom, ktorý je tiež šéfkuchár, dostal až k vareniu. Najprv nám to príliš nevoňalo, skúšali sme „sáčkové“ polievky, ktoré sme dopĺňali o vajíčka a rôzne kreovali. A ako sa to stalo? Ja som vlastne kuchárčinu ani nevyštudoval, pôvodne som chcel študovať veterinu v Barci, no ale asi to tak malo byť, keďže to nevyšlo. Nastalo rýchle a veľké rozmýšľanie – a čo teraz? Najbližšie bola poľnohospodárska škola v Moldave nad Bodvou, ktorú som aj dokončil. Skúsenosť s varením som mal už aj pred povinnou vojenskou službou, kde som spoznal bandu kuchárov. Po rokoch sa mi jeden z nich ozval, že je v Nemecku, kde potrebujú kuchárov. Pamätám si, že som si vyzdvihol pozývací list, víza a napokon odišiel za ním. Tam sa to začalo.

Viem, že instantné polievky ste za hranicami rýchlo vymenili najprv za studenú kuchyňu, kedy však prišiel bod zlomu a príchod na scénu so zlatými vareškami?

Od mojich priateľov kuchárov mi v reštaurácii v Salzburgu doručili jedlo - a to bol šok. Dizajn na tanieri, vyladené chute a vtedy to prišlo. Povedal som si, že takto chcem variť aj ja. Začal som si kupovať knihy a popri práci študovať gastronómiu. Prvý krok ku kuchárskemu Olympu však bola stáž v reštaurácii s michelinskou hviezdou. Potom to už šlo, no viac som praxoval, ako chodil do školy.

Myslím, že u vás platí, že z popolušky sa stala princezná. Svedčí o tom aj fakt, že vaša prvá pracovná pozícia na Slovensku bola práve v Grand hoteli Kempinski v Tatrách. Ste prvým Slovákom, ktorí sa dostal na miesto šéfkuchára v tejto sieti hotelov. Odteraz sú tam už iba slovenskí šéfkuchári. Medzičasom ste zmenili pôsobisko, no často hovoríte o lokálnej kuchyni, prečo?

Na slovenský trh sme pustili západný vplyv, posielajú sem tovar, ktorý je treťoradý, pritom zabúdame na lokálnu farmársku politiku. Nech tu sú zahraničné reťazce, ale nech na pultoch Slováci nájdu slovenské zemiaky, jogurty, syry. Poviem vám, že naša tradičná kuchyňa je famózna. Veľké poklady mala napríklad židovská komunita, lahôdkou kedysi boli dunajské mušle či losos. Zabudli sme na naše korene, je tu samá pizza či steaky, pritom tu máme veľa skvelých farmárov. Na Slovensku máme bezkonkurenčné hovädzie či jahňacie mäso, ocenený najlepší med na svete, divinu, ktorá je tiež jedna z najlepších. Je mi preto trošku ľúto, že všade máme to isté. Keď si zoberiete menu v Čiernej nad Tisou a v Bratislave, nájdete tam zväčša to isté a to je škoda. Aj pred 150 rokmi varili to, čo sa tu v sezóne vypestovalo. Aj ja sám varím najradšej to, čo je v danom období dostupné, najzrejšie a najlepšie. S paradajkami či jahodami v zime toho veľa neurobíte.

Už ste to načrtli, no predsa, aké jedlo najradšej varíte vy sám a akí sú Slováci stravníci? Radia sa medzi gurmánov, neboja sa experimentovať v jedle, alebo radšej stavia vždy na starú dobrú klasiku?

Ako som spomínal, rád varím zo zeleniny, a to aj dezerty. Tu spomeniem napríklad dubákovú či špargľovú zmrzlinu. Ale aj lokálne zemiaky varené s vanilkou v kokosovom mlieku, servírované ako pena na to karamel zo zemiakových šupiek. Je len veľmi málo vecí, ktoré sa nedajú kombinovať, je to iba o množstve, koľko čoho do toho dáte. Treba iba trafiť stred, vybalansovať jedlo tak, aby chutilo. Slováci chcú ochutnávať, sú od prirodzenosti zvedaví, chcú vyskúšať to, čo ešte nejedli. Aj názvy jedál vyberáme tak, aby bolo jedlo zvučné, pretože názvom robíme konzumentovi chuť na dané jedlo.

Získali ste množstvo ocenení, naposledy ste sa zaradili medzi Ocenené osobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2022. Na vašich jedlách si už pochutnali aj mlsné jazýčky ako Cameron Diaz s Tomom Cruisom. Boli ste pod väčším tlakom pri ich príprave?

Varím aj v iných krajinách, no ocenenie od župy som si odniesol ako hrdý východniar. Popravde, mne je jedno, či varím pre herca, rodinu alebo priateľov. Vždy to robím tak, že vynaložím 100% pozornosti procesu tvorenia. Viete, kuchár prenáša do jedla emóciu, to znamená, že keď má zlú náladu, aj to jedlo potom tak vyzerá. Základný pilier toho, čomu sa venujem, je, že jedlo spája, pri jedle sa spájajú kultúry, typy ľudí, všetci sme odrazu rodina. Hodnota človečenstva je vo vnútri každého z nás a jedlom sa vieme jeden druhému ešte viac priblížiť.

Zo sveta strieborného plátna poďme späť domov, do Medzeva. Chuť akého jedla máte ešte aj po rokoch na jazyku?

Recepty našich starých mám sú pre mňa vždy inšpiráciou, veď napokon celá špičková michelinska kuchyňa vychádza z tradičných jedál. Aj vo svete sa varia generačné recepty, treba na tom stavať - je to predsa základ kultúry. A čo sa týka Medzeva, jednoznačne famózny Grulnpelčen. Reč je o zemiakovom koláči s cukrom. Takéto recepty sú vždy inšpiráciou, preto aj čerstvo upečený domáci chlieb s maslom z miestnej farmy je pre mňa michelinskym jedlom.

