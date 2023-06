Daňovo-odvodová záťaž predaja virtuálnych mien sa na Slovensku zníži, no Česi musia ešte chvíľu strpieť prísne nastavenie legislatívy, píše český portál E15.

Sedempercentná sadzba dane

Poslanci v stredu schválili zmenu zdanenia ziskov z predaja bitcoinu a ďalších virtuálnych mien.

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa zníži na základe takzvaného časového testu. Pri jej predaji po uplynutí jedného roka od nadobudnutia sa bude príjem zdaňovať zníženou sedem percentnou sadzbou dane. V prípade predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Petra Cmoreja sa pri výmene virtuálnej meny za majetok alebo služby nebude v príslušnom zdaňovacom období zdaňovať príjem nepresahujúci 2 400 eur.

Zmeny sa majú začať uplatňovať až v zdaňovacom období od 1. januára 2024 a zákon musí podpísať ešte prezidentka.

Podľa odhadov ministerstva financií bude mať novela negatívny vplyv na rozpočet a pripraví ho o takmer 31 miliónov eur. Komplikácie môžu na istý čas nastať aj pre prísnu legislatívu v susednom Česku.

Dve podstatné zmeny v Česku

O zmenách zdanenia bitcoinu a krypta sa má v Česku rozhodnúť až budúci rok.

Poslanec z Občianskej demokratickej strany Jiří Havránek chce prísť s návrhom, ktorý by tiež počítal s časovým testom na investície do kryptomien. Ich držitelia by tak po troch rokoch držania mohli realizovať zisky bez povinností ich zdaniť.

Podľa neho sú oblasti virtuálnych mien podstatné dve zmeny. Prvá by sa týkala zavedenia avizovaného časového testu, druhá by sa zamerala na zdanenie ziskov z kryptomien. K zdaneniu by po novom dochádzalo až pri prechode na štandardné meny.

Priznať sa v daňovom priznaní

Terajšia legislatíva znepríjemňuje držiteľom virtuálnych aktív život. S problémami sa stretávajú najmä pri daňovom priznaní, kde musia uviesť všetky prevody týkajúce sa kryptomien. Hoci sa to týka aj nákupu spotrebného tovaru, či výmene bitcoinu za inú kryptomenu na burze.

„Cieľom časového testu nie je šetriť náklady na daňové priznanie a vymáhanie práva, ale motivovať verejnosť k investovaniu, čo štátu zníži náklady spojené s penziami,“ dodáva ekonóm Metropolitnej univerzity Praha Dominik Stroukal. .