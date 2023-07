Kryptomenová burza Binance v posledných týždňoch prepustila viac ako tisíc zamestnancov, uviedol denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na informovaný zdroj. Firma zápasí s vyšetrovaním a regulačnými zásahmi v USA i v zahraničí, ktoré by mohli radikálne obmedziť jej podnikanie. Podľa zdroja škrty ďalej pokračujú a burza by nakoniec mohla prísť až o tretinu zamestnancov. Pred prepúšťaním mala po celom svete osemtisíc zamestnancov.

Podľa bývalých zamestnancov prepustenie zasiahlo výrazne pracovníkov v zákazníckom servise. Znižovanie stavov sa týka celého sveta, vrátane asi troch desiatok zamestnancov zákazníckeho servisu v Indii. Hovorca Binance potvrdil prepúšťanie, odmietol však uviesť, koľko zamestnancov firmu opustilo.

Burza sa stala v posledných mesiacoch cieľom série akcií zo strany amerických regulačných orgánov, ktoré sa snažia dostať toto odvetvie, ktoré dlho fungovalo voľne, pod kontrolu. Americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) v júni podala žalobu na firmu a jej zakladateľa. Tvrdí okrem iného, že v krajine pôsobili nezákonne. Binance tieto obvinenia odmieta. S radom neúspechov burza zápasí aj v Európe, kde sa snaží získať licenciu na činnosť.

Najväčším problémom pre firmu, ktorá bola založená pred šiestimi rokmi, je pokračujúce vyšetrovanie amerického ministerstva spravodlivosti. Pre obavy z žaloby sa burza rozhodla zrušiť svoju fyzickú prítomnosť v USA.