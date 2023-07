Až tretina Slovákov sa už stretla so šikanou na pracovisku. Bezmála polovica z nich pritom zažila šikanovanie na vlastnej koži. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Za posledných päť rokov na vlastnej koži zažilo šikanu až 12 percent respondentov, a to predovšetkým zamestnancov z oblasti podnikových služieb, obchodu a marketingu (18 percent). Najčastejšie, až v 63 percentách, pritom išlo o neustálu kritiku, časté sú však aj urážky a zosmiešňovanie.

Riešenie šikany na pracovisku

Až 40 percent opýtaných vyriešilo problém so šikanovaním odchodom z práce. Len pätina z nich išla za svojím nadriadeným a len deväť percent nahlásilo problém na oddelení ľudských zdrojov. „To naznačuje, že s firemnou kultúrou a dôverou vo vedenie to v mnohých firmách nie je celkom v poriadku. Naopak, pozitívnu tendenciu vidno v tom, že takmer polovica bývalých obetí by dnes za nadriadeným išla, ak by sa stali svedkami šikany, a viac než polovica z nich by sa pokúsila šikanovanému kolegovi pomôcť a podporiť ho pri riešení tohto problému,“ poukázal riaditeľ personálnej agentúry Grafton Recruitment Martin Malo. V tomto smere by podľa neho mohla pomôcť novela zákona o ochrane oznamovateľov, účinná od 1. júla 2023, ktorej cieľom je aj zlepšenie ochrany pred odvetnou reakciou zamestnávateľa, napríklad pred rôznymi finančnými sankciami, obmedzením kariérneho rastu či dokonca prepustením z práce.

Pomôcť môže whistleblowing

Riešenie problému so šikanovaním vidia odborníci vo whistleblowingu – teda oznamovaní neetickej, nelegitímnej alebo priamo protizákonnej činnosti na pracovisku. Vnútorný systém preverovania takýchto oznámení by u nás mala mať podľa zákona zavedená každá firma s viac ako 50 zamestnancami. Z prieskumu však vyplynulo, že 48 percent pracujúcich na Slovensku ani netuší, čo pojem whistleblowing znamená a 31 percent o ňom síce počulo, ale nepoznajú podrobnosti. Len pätina (23 percent) respondentov sa vyjadrila, že má v práci takýto interný oznamovací systém.

Mnohí pracovníci však vôbec nevedia o tom, že majú právo nahlásiť šikanu, a rovnako aj akúkoľvek inú protispoločenskú či protizákonnú činnosť, ktorá sa u nich na pracovisku deje, a kde tak môžu urobiť. Ak nemajú vo firme vnútorný oznamovací systém, môžu sa obrátiť aj na Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý na Slovensku funguje od septembra 2021.