Český investor Daniel Křetínský navrhol zadlženému francúzskemu maloobchodnému reťazcu Casino Guichard-Perrachon, že doň zainvestuje 1,1 miliardy eur, čím by nad ním prevzal kontrolu od Jeana-Charlesa Naouriho, píše agentúra Bloomberg.

Podľa Křetínského návrhu by český investor do reťazca investoval až 750 miliónov eur vo forme zvýšenia rezervného kapitálu. Firma Fimalac, ďalší akcionár spoločnosti Casino, by mohol prispieť až 150 miliónmi eur a už existujúci akcionári by investovali 200 miliónov eur.

Casino uviedlo, že nad týmto plánom pouvažuje. Křetínského návrh by zahŕňal aj hotovostný spätný odkup dlhu reťazca a jeho premenu na kapitál, čo by následne mohlo viesť k zmene kontroly a značnému preriedeniu existujúcich akcionárov. „Nie je jasné, či Křetínský vyhlásil Naouriemu vojnu alebo sa stal jeho rytierom na bielom koni,“ napísal analytik Clement Genelot z Bryan Garnier. Ak by totiž navýšenie kapitálu dostalo zelenú, tak by Křetínský pripravil Naouriho o kontrolu nad týmto výrazne zadlženým reťazcom, v ktorom investor z Česka vlastní 10,1-percentný podiel.

Casino zároveň rokuje so skupinou Les Mousquetaires, ktorá vlastní napríklad supermarkety Intermarche, aj s menším maloobchodným reťazcom Teract s cieľom zaistiť vzájomné prepojenie.

Uzavretie jednej alebo oboch dohôd by mohlo byť pre Naouriho cestou von z dlhovej katastrofy, ktorej v súčasnosti čelí. Počas 30 rokov sa mu síce vo Francúzsku a Latinskej Amerike podarilo vybudovať potravinárske impérium, no bez požičaných peňazí sa to nezaobišlo.

Křetínský zbohatol najmä vďaka tomu, že sa mu podarilo vytvoriť najväčšiu energetickú skupinu v strednej Európe. Okrem toho sa svoje podnikateľské aktivity snaží diverzifikovať investíciami do niekoľkých európskych a amerických spoločností, akými sú britský maloobchodný reťazec Sainsbury či americký predajca tenisiek Foot Locker. Je aj menšinovým akcionárom vo francúzskych novinách Le Monde či televíznej stanici TF1.

Ceny akcií Casina za posledný rok klesli o viac než polovicu, pričom jeho trhová hodnota je pod úrovňou 750 miliónov eur. Obchodovanie s akciami firmy Rallye, cez ktorú Naouri kontroluje Casino, bolo v pondelok pozastavené a podľa analytika Bryana Garniera z Genelotu je jej platobná neschopnosť čoraz pravdepodobnejším scenárom. Rallye vec odmietla komentovať.