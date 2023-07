Český miliardár Daniel Křetinský môže spolu so svojím spoločníkom Marcom Ladreitom de Lacharrière prevziať zadĺžený francúzsky reťazec supermarketov Casino, informuje český ekonomický web E15.cz. O firmu prestala bojovať spoločnosť 3F Holding.

V pondelok by mala zasadnúť správna rada zadlženej spoločnosti a podľa francúzskeho denníka LeFigaro by mala prijať návrh Křetinského, ktorý by sa tak mohol stať novým vlastníkom už na jeseň.

Sieť supermarketov oznámila, že koncom minulého roka mala čistý konsolidovaný dlh až 6,4 miliardy eur, pričom v najbližších dvoch rokoch by mala splatiť 3 miliardy eur.

Ako dodáva ekonomický portál, Casino od júna rokuje s veriteľmi a nad vodou sa snaží udržať nielen cez predaj majetkových podielov, ale aj premenou časti dlhu na akcie či dohodou s vládou o odklade daní či sociálnych odvodov.