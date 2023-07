Kremeľ v pondelok oznámil, že pozastavuje obilnú dohodu, ktorá by umožnila vývoz obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Platnosť súčasnej dohody vyprší v pondelok pred polnocou.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil pozastavenie obilnej dohody počas konferenčného hovoru s novinármi. Dodal, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti „hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora".

Dohoda, ktorú vlani spolu s OSN pomohol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, doteraz Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obila a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe. Dohoda bola už niekoľkokrát predlžovaná.

Oznámenie o pozastavení čiernomorskej obilnej dohody prišlo len niekoľko hodín po tom, čo sa odohral útok na Krymský most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym, pri ktorom zomreli dve osoby. Za útokom údajne stojí ukrajinské námorníctvo a tajná služba SBU. Ruský politik Sergej Mironov vyhlásil, že „po tomto teroristickom útoku by obilná dohoda nemala byť predĺžená", píše denník The Guardian.