Odvetvie private equity malo obzvlášť ťažký rok 2022, ale situácia sa zlepšuje. Medzi členmi siete Tiger 21, ktorá združuje podnikateľov a investorov s mimoriadne vysokým čistým majetkom, je podľa jej zakladateľa a predsedu Michaela Sonnenfeldta v súčasnosti „kráľom“. Uvádza to portál CNBC.



Členovia Tiger 21 spoločne spravujú aktíva v hodnote približne 150 miliárd dolárov. Za posledné desaťročie zvýšili alokáciu do private equity trojnásobne. Vidia totiž príležitosti najmä v oblastiach rozvíjajúcej sa umelej inteligencii a klímy. „Naši členovia sa skutočne zameriavajú na súkromný kapitál, pretože, keď máte podniky, ktoré rapídne rýchlo rastú, môžete ovládnuť trh,“ povedal predseda.



Podľa štvrťročnej správy EY aktivita private equity vzrástla v druhom štvrťroku 2023 o 15 percent v porovnaní s prvým, pričom celková hodnota transakcií dosiahla 114 miliárd dolárov. Prudký nárast nastal najmä v Európe.



Nie každý však zdieľa tento optimizmus. Dan Rasmussen, zakladateľ a hlavný investičný riaditeľ hedžového fondu Verdad Advisers povedal, že toto odvetvie čelí „dokonalej búrke“ v dôsledku prudkého nárastu úrokových sadzieb a klesajúceho technologického zhodnotenia.



Keďže úrokové sadzby dramaticky vzrástli, priemerné úrokové náklady pre súkromné kapitálové spoločnosti sa výrazne zväčšili. Medián úrokových nákladov ako percento EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) v sektore súkromného kapitálu a rizikového kapitálu bol podľa Verdad Advisers v roku 2022 43 percent, zatiaľ čo medián medzi spoločnosťami v indexe S&P 500 bol len sedem percent.



„Problémom takisto je, že súkromný kapitál je z viac ako 40 percent závislý na technologickom sektore, takže, ak hodnota technologických firiem klesá, vytvára to ďalší nesúlad,“ povedal D. Rasmussen. Niektoré veľké technologické spoločnosti najmä v oblasti AI zaznamenali v tomto roku výrazné zhodnotenie, čím vylepšili celkový priemer, no menším firmám s vyšším pákovým efektom sa vo všeobecnosti až tak nedarilo.



„Súkromný kapitál však zostáva najobľúbenejšou triedou sofistikovaných investorov s mnohými nadačnými fondmi a rodinnými kanceláriami, ktoré sa blížia k 40 percentnej alokácii,“ zhodujú sa ešte experti.