Podpredseda Sme rodina a dočasne poverený minister práce Milan Krajniak podčiarkol, že hnutie má pre povolebnú spoluprácu tri podmienky a Smer-SD či Republika sa do nich v súčasnosti nezmestia. Vyplýva to z jeho vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Hlas-SD by nebol pre SaS podľa podpredsedu liberálov Branislava Gröhlinga želaný partner. Je však presvedčený, že SaS by mala teraz ostať neutrálna pri ďalšom vymedzovaní sa voči možnej budúcej spolupráci so stranami.

Hodnotové nastavenia

Medzi podmienky hnutia Sme rodina na povolebnú spoluprácu patrí presadzovanie programu hnutia, rovnako postoj k SNP, holokaustu a Tisovmu režimu, ale aj budúcnosť Slovenska a otázka jeho partnerov v rámci Európskej únie. „Smer-SD alebo Republika do toho dnes nespadajú,“ podotkol.

„Nemali by sme začať vylučovať všetkých krížom-krážom. Toto nie je cesta, aby sme vytvorili stabilnú vládu, ktorá bude reformná, pretože SaS je tá reformná časť aj budúcej vlády, ktorá by mohla priniesť Slovensko do 21. storočia,“ skonštatoval Gröhling. Pripomenul, že liberáli už zo spolupráce vylúčili Smer-SD, SNS či Republiku.

Postoje k úradníckej vláde aj plánu obnovy

Postoje diskutujúcich k úradníckej vláde sa nezmenili, obaja hovoria o rešpekte voči kompetenciám prezidentky. Krajniak sa však pýta, či by to pomohlo zlepšiť situáciu. „Osobne si myslím, že by to len prehĺbilo chaos,“ podotkol s tým, že Slovensko potrebuje návrat k normálnym pomerom, čo sa dá dosiahnuť len po parlamentných voľbách. Úradnícka vláda by podľa neho nemala istú podporu väčšiny parlamentu. SaS by ju zrejme podporila. Gröhling podotkol, že prezidentka by však musela svoj krok vysvetliť. Pripomenul, že toto bola aj alternatíva po vyslovení nedôvery vláde.

Čo sa týka plánu obnovy a viacerých zákonov naň naviazaných, ktoré neprešli v parlamente, podľa Krajniaka sú problémy vyriešené. Zopakoval, že v menšinovej vláde musí prísť minister rokovať s jednotlivými klubmi v parlamente o návrhoch. Gröhling o riešeniach nevie. Pripomenul, že práve Sme rodina sa pri návrhoch zdržalo. Pri novele školského zákona SaS podľa jeho slov dopredu riadne komunikovala výhrady, dohodli sa na úprave v druhom čítaní a návrh podporili.

Boj s infláciou

V diskusii sa venovali aj inflácii a cenám potravín. Zníženie DPH podľa Krajniaka má zmysel, ale „treba to urobiť tak, aby to pomohlo našim domácim producentom a nie dovozu potravín zo zahraničia“. Gröhling nesúhlasí s prípadným zasahovaním do marží obchodíkov. Opakovane volá po adresnej pomoci najohrozenejším skupinám obyvateľstva.