Zníženie spotreby mäsa a mliečnych výrobkov by podľa odborníkov mohlo byť kľúčom k riešeniu klimatickej krízy v juhovýchodnej Ázii, píše portál CNBC.

Ak chce región udržať globálne otepľovanie pod kontrolou, musí do roku 2030 znížiť výrobu živočíšnych bielkovín a prejsť na rastlinné, kultivované a iné alternatívne zdroje. Uvádza to nová správa od organizácie Asia Research Engagement (ARE) so sídlom v Singapure, ktorá sa zameriava na investície do udržateľného rozvoja.

Podľa správy budú do roku 2060 musieť alternatívne bielkoviny v juhovýchodnej Ázii a iných ázijsko-tichomorských krajinách tvoriť viac než polovicu výroby bielkovín.

Nadmerná konzumácia

Veľkochov dobytka je všeobecne považovaný za hlavný zdroj emisií uhlíka a môže aj za odlesňovanie a stratu biodiverzity. Dodávatelia totiž vyrubujú lesy, aby tu potom mohli pestovať krmivo pre zvieratá a budovať nové farmy. Podľa správy má chov dobytka väčší environmentálny vplyv než pestovanie všetkých plodín dokopy, pretože je náročnejší na zdroje a spotrebuje viac pôdy, vody a antibiotík.

Hoci ide o globálny problém, pre ázijské krajiny je obzvlášť významný, pretože tento kontinent zodpovedá za viac než polovicu svetových dodávok živočíšnych bielkovín, uviedla ARE v správe. Okrem toho je región domovom niektorých z najrýchlejšie rastúcich populácií, čo zvyšuje spotrebu mäsa.

V roku 2020 dosiahla úroveň konzumácie bielkovín z mäsa a morských plodov v Malajzii 8,9 a vo Vietname 12,3 kilogramu bielkovín na obyvateľa. To je výrazne viac než odporúčaná úroveň 5,1 kilogramu.

Kľúčom budú spotrebitelia

Aby sa krajinám juhovýchodnej Ázie podarilo do roku 2030 prejsť na alternatívne zdroje bielkovín, musí nastať súlad medzi politikou vlády, stratégiami korporácií a finančnou podporou. Otázne sú preferencie spotrebiteľov.

Podľa analytičky Michelle Huangovej z Rabobank budú zákazníci určujúcim faktorom budúceho rozmachu alternatívnych bielkovín. Spotrebitelia v súčasnosti uvádzajú, že ich od kúpy náhrad mäsa odrádza neuspokojivá chuť či štruktúra, ako aj vysoké ceny.

Huangová namiesto zamerania sa na alternatívne bielkoviny odporúča riešiť udržateľnosť postupov v mliekarenskom odvetví a chove hospodárskych zvierat. V rámci mliekarenského sektora prijíma čoraz viac podnikov ambicióznejšie ciele v oblasti dekarbonizácie výrobných postupov. Využívajú napríklad proces výroby energie z bioplynu, ktorý mení kravský trus na elektrinu.

Odborníci sa zhodujú, že rozmach spotreby alternatívnych bielkovín na masovom trhu si bude vyžadovať viac investícií do výskumu a rozvoja zo strany verejných a súkromných subjektov.